Eben eingewechselt, jetzt mit einer guten Schusschance: N'Goumou erkämpft sich den Ball links in der Box gegen einen Wolfsburger. Mit seinem Versuch aus zwölf Metern von links scheitert er aber an Casteels.

Megachance für Wind! Der Däne nimmt halblinks im Strafraum einen Flachpass von der Außenbahn an. Sein Linksschuss aus elf Metern saust haarscharf am langen Eck vorbei - der Ball touchiert sogar noch den Pfosten. Bei der folgenden Ecke bugsiert ihn Wind mit der Schulter in die Arme von Nicolas.

Infolge eines langen Balles hat Čvančara in der gegnerischen Hälfte nur noch Wiese vor sich. Bornauw sprintet jedoch zurück und rettet in letzter Sekunde zur Ecke.

In den ersten Minuten nach dem Seitenwechsel erwischen die Autostädter den besseren Start. Es fehlt aber oft noch am letzten Pass.

45. +3

Halbzeitfazit:

Pause in Gladbach, die Borussia führt nicht unverdient mit 2:0 gegen den VfL Wolfsburg. In den ersten 15 Minuten passierte auf beiden Seite nahezu gar nichts - den besseren Eindruck machten dennoch die Norddeutschen. Fast aus dem Nichts war es dann Čvančara, der die erste gelungene Offensivaktion der Hausherren mit dem 1:0 belohnte. In der Folge erstarkte die Seoane-Elf zunehmen und kam zu einigen guten Chancen. Als es langsam in Richtung Halbzeit ging, patzte Casteels mit einem üblen Fehlpass in die Füße von Reitz. Der 21-Jährige ließ sich nicht lange bitten, nach einem schnellen Haken besorgte er das 2:0. Noch ist die Angelegenheit hier nicht durch, der VfL muss aber dringend mehr Durchschlagskraft entwickeln. Bis gleich!