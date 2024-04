3. Liga Verl punktet und hat Klassenerhalt praktisch sicher Stand: 27.04.2024 18:27 Uhr

Der SC Verl hat im Heimspiel gegen Waldhof Mannheim ein Remis verbucht. Damit können die Ostwestfalen für eine weitere Saison in der 3. Liga planen.

Von Peter Herrlich

Die Partie des 35. Spieltags endete am Samstag in Verl 1:1 (0:1),



Für die Mannheimer war nach den Siegen der Konkurrenten MSV Duisburg und Hallescher FC am frühen Nachmittag der Druck im Abstiegskampf gestiegen. Dementsprechend engagiert starteten die Schwarz-Blauen in die Partie in Verl.

Ein Abspielfehler von SCV-Torwart Luca Unbehaun begünstigte die Gäste: Den Fehlpass nahm Mannheims Samuel Abifade in der 5. Minute auf, und der passte in den Strafraum zu Terrence Boyd. Boyds Schuss konnte Unbehaun noch parieren, doch mit einem Volley-Nachschuss erzielte Martin Kobylanski wuchtig das Führungstor für die Gäste.

Danach flachte die Partie wieder ab. Mannheim hatte nur wenig Mühe, die Führung zu behaupten. Verl kam in der Offensive nur selten zum Zug.

Mannheims Abifade sieht Gelb-Rot

In der ersten Spielminute der zweiten Halbzeit gerieten die Gäste in Unterzahl. Abifade agierte ungeschickt mit hohem Bein gegen Torge Paetow und sah dafür die Gelb-Rote Karte (46.).

Verl konnte die Überzahl zunächst nicht gut nutzen, baute aber im Laufe der zweiten Halbzeit immer mehr Druck auf. In der 77. Minute fiel dann der verdiente Ausgleich: Nico Ochojski flankte von der rechten Seite in den Mannheimer Strafraum, in einer unübersichtlichen Situation reagierte Verls Daniel Mikic am besten und schoss aus wenigen Metern zum 1:1 ein.

Danach war Verl am Drücker, ein vermeintlicher Kopfball-Treffer von Patrick Kammerbauer wurde wegen Aufstützens nicht anerkannt (83.). In den letzten Spielminuten war es ein Spiel auf ein Tor, doch die Mannheimer Abwehr hielt stand, sodass es beim 1:1 blieb.

Klassenerhalt praktisch sicher

Nach dem Punktgewinn hat Verl neun Punkte Vorsprung auf die Abstiegszone und damit bei drei ausstehenden Spielen den Klassenerhalt praktisch sicher, zumal das Torverhältnis des Sportclubs deutlich besser ist als das der Konkurrenten.

Nun bei Dynamo Dresden

Die Ostwestfalen reisen am kommenden Spieltag nach Sachsen. Anpfiff für die Partie bei Dynamo Dresden ist am Samstag um 14 Uhr.