WDR-Sport Preußen Münster - ein Sturmduo als Aufstiegsgarant?

Nach 34 Jahren könnte Preußen Münster am Wochenende in Verl wieder in die 2. Bundesliga zurückkehren. Vor allem ein treffsicheres Sturmduo hat großen Anteil dran.

Von Michael Buchartz

Laut könnte es werden am Sonntag (12.05.2024) beim Drittliga-Spiel im Verler Sportpark. Denn abhängig vom Ergebnis des Spiels steigt eine Aufstiegsparty - nicht die des heimischen SC, sondern die Feier der Gäste von Preußen Münster. Mindestens ein Remis muss her, dazu darf Regensburg in Köln am Samstag nicht gewinnen.

Batmaz und Grodowski unter besten Torjägern

Dann wären bei drei Punkten und neun Toren Vorsprung wohl alle Träume der Adlerträger erfüllt. Dass der Aufsteiger den direkten Durchmarsch in die 2. Bundesliga schaffen kann, verdankt er unter anderem seinem hoch erfolgreichen Sturmduo Malik Batmaz und Joel Grodowski.

Die beiden Angreifer stehen jeweils bei bereits 17 Toren und streiten sich derzeit noch mit Jannik Mause vom FC Ingolstadt um die Torjägerkanone in der 3. Liga. Mause führt die Liste mit einem Tor mehr als die beiden Münsteraner an - fällt nun aber verletzt bis Saisonende aus.

Mehr als die Hälfte der Tore vom Sturmduo

So könnte neben dem Aufstieg noch ein Adlerträger seine Saison mit einer persönlichen Trophäe als bester Torjäger krönen. "Es könnte das I-Tüpfelchen für einen von uns sein", erklärte Grodowski im Interview mit der Münsterschen Zeitung. Doch der Aufstieg sei viel wichtiger, betonte er im Anschluss. Für den Gang nach oben hoffen sie bei den Preußen, dass sie in Verl wieder Tore ihres Sturmduos bejubeln dürfen.

Torjägerliste der 3. Liga Name Verein Tore Jannik Mause FC Ingolstadt 18 Joel Grodowski Preußen Münster 17 Malik Batmaz Preußen Münster 17 Dominic Baumann Hallescher FC 15

Wie elementar wichtig die Treffer von Batmaz und Grodowski sind, zeigt ein Blick in die Statistik. 34 der 66 Saisontreffer erzielten die beiden Angreifer. Im deutschen Profifußball gibt es nur drei Duos, die erfolgreicher sind: Harry Kane und Jamal Musiala vom FC Bayern München, Serhou Guirassy und Deniz Undav vom VfB Stuttgart sowie Lois Openda und Benjamin Sesko von RB Leipzig. Allesamt Spieler von bereits qualifizierten Klubs für die Champions League.

Angreifer kamen für wenig Geld im Sommer

Auch bei den Vorlagen haben die Angreifer etwas zu bieten, wenn auch in geringerem Ausmaß: Grodowski legte fünf Treffer auf, Batmaz bisher zwei. Beim 4:1 gegen Saarbrücken am letzten Spieltag waren beide jeweils einmal als Torschütze erfolgreich. Beim SC Verl wissen sie, was auf die Abwehr zukommt: Im Hinspiel traf Batmaz zweimal und sein Sturmkollege steuerte einen Treffer bei.

Dabei waren die so erfolgreichen Angreifer im letzten Sommer fast schon ein Schnäppchen für Münster: Batmaz kam für 400.000 Euro vom Karlsruher SC, war dort drei Spielzeiten Stammspieler in der 2. Bundesliga - allerdings ohne große Trefferquote.

Grodowski stieg mit Münster bereits 2020 einmal aus der 3. Liga ab. Er zog im Anschluss weiter, ausgerechnet zum kommenden Gegner Verl und konnte sich in der letzten Spielzeit dort einen Stammplatz erkämpfen. Für etwas mehr als 200.000 Euro kehrte er an die Hammer Straße zurück - und schlug als Neuzugang ein.

Grodowski: "Mich interessiert nur ein Ziel"

Vor allem in der Rückrunde trifft Grodowski fast nach Belieben: 10 Treffer hat er seit dem 20. Spieltag schon erzielt und zwei Partien stehen noch aus. Das ruft längst das Interesse größerer Klubs auf den Plan. So soll der Angreifer beim Zweitligisten Paderborn auf der Liste stehen. Damit beschäftigt sich der Stürmer aber aktuell nicht: "Mein Berater weiß Bescheid, ich befasse mich damit null. Mich interessiert nur ein Ziel."

Und das heißt Aufstieg in die 2. Bundesliga und möglichst Tore erzielen. Sowohl Batmaz als auch Grodowski wollen die Adlerträger schon am Sonntag wieder zurück in den Fokus der Öffentlichkeit und zum größten Erfolg seit 34 Jahren schießen. Und zu einer ordentlichen Aufstiegsfeier beitragen. Wie die dann aussehen könnte, weiß zumindest Grodowski auch schon: "Es könnte sein, dass der Kreisliga-Johny noch einmal herauskommt."