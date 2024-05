Mit einem langen Ball wird Malik Batmaz in Richtung Verl-Strafraum geschickt. Seinen Verfolger kann der Preuße abschütteln, doch Luca Unbehaun verlässt sein Tor im richtigen Moment. Der Torhüter verhindert an der Strafraumgrenze einen Abschluss von Batmaz.

Der SC Verl lässt die Kugel in diesen Minuten durch die eigenen Reihen laufen. Den Weg nach vorne suchen die Gastgeber dabnei nicht. Preußen rennt den Gegner nur zögerlich an.

Yari Otto wirft sich in einen Schuss hinein und bleibt dabei im Rasen hängen. Die Begegnung ist unterbrochen. Der Verler wird am Knie behandelt.

Im Jahr 2024 verlor der SCP lediglich zwei Begegnungen in der 3. Liga. Mit zuletzt drei Siegen in Folge gegen den SC Freiburg II (2:0), Viktoria Köln (5:3) und den 1. FC Saarbrücken (4:1) stießen die Preußen im Saisonendspurt bis auf den 2. Platz vor. So steht der Aufsteiger verdient kurz vor dem Aufstieg in die zweithöchste Spielklasse. Sascha Hildmann tauscht lediglich auf einer Position das Personal: Es beginnt Daniel Kyerewaa für Yassine Bouchama.