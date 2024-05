23. Mai 2004 | Aufstieg Mainz 05 Wie der SWR1 Dienstplan den Aufstieg von Mainz 05 beeinflusste Stand: 23.05.2024 07:22 Uhr

20 Jahre ist es her, dass Mainz 05 erstmals in die Bundesliga aufgestiegen ist. Der wichtigste Tag in der Vereinsgeschichte bleibt für immer ein besonderer. SWR-Sportredakteur Achim Scheu erinnert sich.

In der Retrospektive hat dieser Tag, der 23. Mai 2004, eigentlich eine zwei Jahre lange Rampe. Dieser Tag endete in einer Party, die zwei Jahre Anlauf genommen hat.

5. Mai 2002: Die Konstellation am letzten Spieltag: Ein Punkt hätte Mainz 05 im Spiel bei Union Berlin zum Aufstieg gereicht, das Team von Jürgen Klopp verlor aber mit 1:3 und blieb somit weiter zweitklassig. Ich war der Moderator der Radio-Sendung in SWR1 Rheinland-Pfalz. Wir waren uns in der Redaktion sicher, dass wir quasi die Aufstiegs-Show senden werden. Am Ende war es die bis dahin traurigste Sendung meines Berufslebens.

Wiederholung im Jahr 2003

Ein Jahr später, 25. Mai 2003, ich sitze wieder im SWR1 Studio und bin mir sicher, dass es dieses Mal klappt. Die letzten Worte meiner Anmoderation der Schlusskonferenz mit den Spielen Braunschweig gegen Mainz und Frankfurt gegen Reutlingen weiß ich heute noch: "Wir hören uns in der ersten Liga". Mainz führte ein paar Minuten vor Schluss 4:1 in Braunschweig, in Frankfurt stand es 3:3. Das konnte nicht mehr schiefgehen. Die Eintracht brauchte drei Treffer. Das Ende ist bekannt: Frankfurt schoss diese drei Tore. Mainz blieb wieder Zweitligist und ich hatte die Sendung von 2002 in Sachen Traurigkeit locker getoppt.

Erlösung im Jahr 2004

Wieder ein Jahr später, wieder konnte Mainz am letzten Spieltag aufsteigen. Der besagte 23. Mai 2004. Ich hatte bewusst auf die Moderation in SWR1 verzichtet. Nein, dieses Mal wollte ich nicht wieder der Moderator der Sendung sein, viel mehr wollte ich live dabei sein. So stand ich mit Kumpels im M-Block des Mainzer Bruchwegstadions, ganz klassisch mit Bier und Bratwurst und tatsächlich mit einem kleinen Radio am Ohr. Ich war also SWR1 Hörer und kein Moderator.

Und es hatte sich gelohnt: Mainz gewann gegen Eintracht Trier mit 3:0 und weil zeitgleich Alemannia Aachen 0:1 in Karlsruhe verlor, waren die 05er im dritten Anlauf aufgestiegen. Der Rest des Tages mutierte ohne Übertreibung zur größten und spontansten Party, die diese Stadt in meinen Augen je erlebt hat. Freudiger Platzsturm, später in die Innenstadt - überall rot-weiße Trikots, Schals, vor Freude weinende Leute, wildfremde Menschen lagen sich in den Armen. Als ich nach Hause kam, wurde es schon wieder hell.

Bis heute ein Feiertag in Mainz

Jetzt jährt sich dieser legendäre 23. Mai also zum 20. Mal. Ich muss ehrlich gestehen, dass ich jedes Jahr an diesem Tag an das Jahr 2004 zurückdenke. Der Tag, an dem Mainz 05 erstmals in die Bundesliga aufgestiegen ist. Vielleicht ja auch, weil ich an diesem Tag nicht die SWR1 Sendung am letzten Zweitliga-Spieltag moderiert habe.