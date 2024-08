Fußball | Bundesliga VfB-Neuzugang El Bilal Touré: Ein guter Transfer für Stuttgart? Stand: 27.08.2024 08:27 Uhr

Der 22-jährige Offensivspieler El Bilal Touré kam von Europapokalsieger Atalanta Bergamo zum VfB Stuttgart. Schafft er am Neckar den Sprung vom Talent zum Leistungsträger?

Während sich nach der 1:3-Niederlage beim SC Freiburg ein Großteil der Mannschaft des VfB Stuttgart Regenerationsmaßnahmen widmete, durfte Neuzugang El Bilal Touré am Sonntag seine erste Trainingseinheit bestreiten. Der Offensivspieler muss noch an seiner Fitness arbeiten, er wird im DFB Pokal gegen Preußen Münster (Dienstag, 20:45 Uhr / live in der ARD) noch nicht zum Kader gehören.

"Er wird nicht dabei sein, weil nicht alle Dokumente vorliegen, da geht es um Aufenthaltsgenehmigungen. Das wird dann sicher Richtung Mainz (nächstes Bundesligaspiel, Anm. d. Red.) der Fall sein", sagte Trainer Sebastian Hoeneß auf der Pressekonferenz vor dem Pokalspiel. Touré brauche einen gültigen Arbeitsvertrag, um spielberechtigt zu sein. Dafür müsse er nochmal nach Italien reisen, um sich ein wichtiges Dokument aushändigen zu lassen.

Doch was zeichnet El Bilal Touré eigentlich fußballerisch aus, wenn er künftig für den VfB auf Torejagd geht?

El Bilal Touré macht erste Profierfahrungen bei Stade Reims

Tourés Profi-Karriere begann so richtig im Jahr 2020 beim französischen Klub Stade Reims. Dort wurde er für die zweite Mannschaft verpflichtet, bei der er sich als junger Spieler entwickeln sollte. In Frankreich brauchte er keine lange Anlaufzeit, um einzuschlagen. In zwei Spielen erzielte er zwei Tore, danach wurde er schnell zu den Profis hochgezogen. Auch dort lief es zu Beginn sehr erfolgreich für den Stürmer. In seiner ersten Partie in der Ligue 1 schoss er direkt ein Tor per Elfmeter, in den ersten sieben Ligaspielen stand er sechsmal in der Startelf.

Danach tauchte Touré leistungsmäßig bei Reims allerdings etwas ab. Am Ende gelangen ihm in seiner ersten Spielzeit in Frankreich in 33 Spielen vier Tore. Auch die Saison danach lief mit zwei Treffern und vier Assists weniger erfolgreich. Dabei wurde Touré immer wieder durch eine Oberschenkelverletzung ausgebremst.

Von Italien ging es für El Bilal Touré nach Spanien

Danach wechselte er für knapp acht Millionen Euro zum damaligen spanischen Erstliga-Aufsteiger UD Almería. Dort waren seine Leistungen zu Beginn wechselhaft. Zuerst traf er drei Partien in Folge, danach war er allerdings über mehrere Wochen wieder nicht erfolgreich. In Spanien plagte ihn lange eine Muskelverletzung. Insgesamt gelangen Touré sieben Treffer in 21 Spielen. Trotz der Verletzungsprobleme hinterließ er in Spanien einen positiven Eindruck, da er immer wieder sein Talent aufblitzen ließ. Der Marktwert des jungen Spielers stieg und nach einer Spielzeit in Spanien wechselte El Bilal Touré 2023 für knapp 29 Millionen Euro nach Italien zu Atalanta Bergamo - damals Rekordeinkauf für den mehrfachen Champions-League-Teilnehmer.

Auch in Bergamo hatte der Stürmer jedoch immer wieder gesundheitliche Probleme. Ein Sehnenriss im Oberschenkel machte ihm zu schaffen. So kam er dort in 17 Saisonspielen auf nur zwei Treffer. In fünf Profi-Jahren ist die Quote des Stürmers insgesamt ausbaufähig. Touré kam in seiner Profi-Karriere insgesamt auf 21 Tore. Überschaubar für einen Spieler, der den VfB Stuttgart rund 18 Millionen Euro kosten soll, falls die Kaufoption gezogen wird.

El Bilal Touré überzeugt mit Schnelligkeit

Auf VfB-Stuttgart-Trainer Hoeneß machte der Neuzugang in den ersten Einheiten trotzdem einen guten Eindruck. Dabei hob der VfB-Coach Tourés Athletik hervor. "Er kommt extrem über seine Dynamik und Schnelligkeit." Auch Vorstand Sport Fabian Wohlgemuth sprach bei der Vorstellung über das Tempo des Offensivspielers: "Er ist ein Spielertyp, den wir so bislang nicht bei uns haben und er bringt mit seiner außergewöhnlichen Schnelligkeit ein sehr wichtiges Element in unser Offensivspiel mit ein."

Ein entscheidender Faktor wird sein, ob El Bilal Touré beim VfB Stuttgart verletzungsfrei bleibt und ob er es schafft, konstant auf hohem Niveau in der Bundesliga und Champions League zu spielen. Erst dann würde sich ein hohes Investment des Vereins lohnen, um Touré fest zu verpflichten.

