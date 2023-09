Fußball | Bundesliga VfB- Erfolgsgeheimnis? Sebastian Hoeneß und die Cannstatter Kurve Stand: 26.09.2023 16:54 Uhr

Rang drei nach fünf Spieltagen, diese Platzierung hätten wohl die wenigsten dem VfB Stuttgart vor der Saison zugetraut. Aktuell reiten die Schwaben auf einer Welle des Erfolgs. Wieso läuft es plötzlich so gut für den VfB?

Dank Serhou Guirassy, wäre natürlich die naheliegendste Antwort. Zehn der 17 Stuttgarter Tore gehen auf das Konto des Stürmers aus Guinea. In einer bestechenden Form trifft der 27-Jährige gerade nach Belieben, hat nach fünf Spieltagen bereits den Bundesliga-Rekord von Robert Lewandoski eingestellt. Den Erfolg nur an Guirassy festzumachen, wäre aber zu kurz gedacht. Beim öffentlichen Training am Dienstagvormittag gibt es für die VfB-Fans einen anderen entscheidenden Faktor.

Erfolg dank des Trainers

"Hoeneß, absolut Hoeneß, der hat es rumgerissen", erklärt ein VfB-Anhänger, "Bruno Labbadia hat den VfB in die Tiefe gerissen. Hoeneß hat uns wieder gerettet." So sieht es auch Stuttgart-Fan Erik Strent: "Vor allem muss man den Trainer loben, der macht das sensationell. Letzte Saison haben wir das schon gesehen. Er hat uns auf dem letzten Platz übernommen und dann in die Relegation geführt." Der Erfolg des aktuellen Chefcoachs ist aber nicht nur ein "Fan-Gefühl", er lässt sich auch mit Fakten belegen.

Aufschwung kam mit Hoeneß

13 Ligaspiele steht Hoeneß nun schon an der Seitenlinie, seitdem gab es sieben Siege und nur zwei Niederlagen für die Schwaben. "Mir ist aufgefallen, dass Hoeneß den Spielern eine konstantere Leistung ermöglicht," erklärt VfB-Fan Paul am Dienstag, "die leistungsschwankenden Spieler spielen relativ konstant und das ist ein Hauptgrund, warum es gerade so gut läuft." In der vergangenen Saison gab es seit Hoeneß' Amtsantritt sogar nur vier Teams, die erfolgreicher waren. Das dürfte Stuttgart-Fans träumen lassen, von einer kompletten Saison mit dem 41-Jährigen auf der Trainerbank.

Stuttgarts Heimstärke

In der heimischen Arena ist Hoeneß sogar ungeschlagen. Stuttgarts Heimstärke sicherlich auch ein Resultat der Zuschauer, die alle zwei Wochen das Stadion in einen Hexenkessel verwandeln. "Die Cannstatter Kurve ist einfach der Motor des Stadions", findet Stuttgart-Fan Paul, "wenn ein Tor fällt, dann ist das einfach pure Ekstase." Auch Dauerkarteninhaber Erik schwärmt von der Kurve: "Das ist einfach geil, das ist so ein Zusammengehörigkeitsgefühl. Das ist ein Stolz auf die Stadt, auf den Verein, auf die Kurve. Der Verein hat so ne große Bedeutung für die ganze Region." Auch Rainer Witzel, seit 2003 Mitglied im Verein kommt ins Schwärmen: "Das ist der Wahnsinn, das erlebt man sonst nirgends", ich war in Dortmund und das war auch super, aber nicht so, wie bei uns."

VfB mit Mitgliederzuwachs

Der VfB hat eine Fanszene im Rücken die laut ist - in jeder Hinsicht. Nach der abgelaufenen Saison gab es Redebedarf auf Seiten der aktiven Szene. Nach zwei enttäuschenden Spielzeiten fühlten sich die Ultras des Commando Cannstatt "gefangen im Hamsterrad des Misserfolgs" und machten Druck in Richtung Vereinsführung. Die Strahlkraft des Vereins ist aber weiter ungebrochen. Das beweisen auch die aktuellen Dauerkarten-Zahlen. Mit über 33.000 verkauften Tickets hat der VfB einen neuen Rekord aufgestellt und auch die Mitgliederzahl ist mit über 85.000 auf eine neues Hoch gestiegen. Und das trotz der beiden vergangenen Spielzeiten. Bei den Stuttgartern läuft es aktuell einfach, nur ausruhen solle man sich darauf nicht, finden die Fans. "Da kommen noch ein paar schwere Gegner im Herbst und vielleicht muss man zufrieden sein mit einer ruhigen, langweiligen Saison. Zehnter Platz wäre auch schon wunderbar", sagt Stuttgart-Anhänger Erik, "aber wer weiß, wenn Guirassy so weiter macht, dann ist vielleicht mehr drin".