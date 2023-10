3. Liga Ulm mit Niederlage und Sorgen um Lucas Röser Stand: 28.10.2023 16:05 Uhr

Der SSV Ulm 1846 Fußball muss gegen den Halleschen FC eine unglückliche Niederlage hinnehmen. Die heftige Verletzung von Stürmer Lucas Röser bereitet den Ulmern zusätzliche Sorgen.

Zwei Treffer von Jannes Vollert (9. Eigentor) und Philipp Maier (66.) reichten dem SSV Ulm 1846 Fußball nicht zum Sieg gegen den Halleschen FC. Denn bei der 2:3-Niederlage trafen Dominic Baumann (25., Handelfmeter & 57.) und Enrique Lofolomo für die Sachsen.

Ulm mit dem besseren Start

Der SSV Ulm 1846 Fußball startete besser in die Partie und hatte ging auch früh in Führung. XY steckte den Ball auf Ulms Toscorer Dennis Chessa durch. Der schoss den Ball an den Innenpfosten. Den Abpraller stolperte Halle-Verteidiger Vollert ins eigene Netz (9.). Nur wenige Minuten später hatte Ulm direkt die nächste Chance: Felix Higl scheiterte freistehend an Halle-Keeper Moritz Schulze. Dennis Chessa im Nachschuss ebenfalls (12.).

Halle kam etwas schmeichelhaft zum Ausgleich. Bei einem der wenigen Offensiv-Vorträge bekam Ulms Verteidiger Thomas Geyer den Ball an die Hand. Baumann verwandelte den fälligen Handelfemter souverän. Weil danach Max Brandt mit seinem schönen Schlenzer aus 20 Metern (31.) und Jonas Nietfeld mit seinem Distanzschuss auf der anderen Seite das Ziel verfehlten, ging es mit 1:1 in die Pause.

Halle dreht das Spiel

Nach der Pause schlug Baumann erneut zu: Nach Timur Gayrets Flanke erzielte der 28-Jährige mit dem Kopf seinen zweiten Treffer und Ulm musste plötzlich einem Rückstand hinterherlaufen (57.). nur zwei Minuten später erhöhte Enrique Lofolomo diesen Rückstand auf 1:3 (59.).

Doch Ulm ließ sich von dem Doppelschlag nicht entmutigen. Philipp Maier nutzte einen heftigen Abwehr-Patzer und schoss den Ball aus etwas 30 Metern ins leere Tor (66.). Keine 60 Sekunden später köpfte Thomas Geyer den Ball an dem Pfosten. Ulm erhöhte noch einmal doch mehr als ein Lattentreffer von Dennis de Sousa in der Nachspielzeit sprang nicht dabei heraus.

Ulm in Sorge um Lucas Röser

In der Schlussphase wurde das Ergebnis kurz zur Nebensache. Nach einem heftigen Zusammenprall mit Jannes Vollert krachte Ulms Stürmer Lucas Röser mit dem Kopf auf den Rasen, blieb liegen und musste minutenlang behandelt werden.

Ulm bleibt mit 23 Punkten auf Platz drei der 3. Liga. Der Hallesche FC hat nun elf Punkte, verharrt jedoch auf platz 18. Kommende Woche Sonntag (5.11., 16:30 Uhr) muss der SSV Ulm 1846 Fußball bei Preußen Münster antreten. Der HFC bekommt es im Sonntagabendspiel um 19:30 Uhr mit Viktoria Köln zu tun.