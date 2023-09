Basketball | BBL Ulm mit Auftaktsieg gegen Chemnitz Stand: 27.09.2023 22:22 Uhr

Ratiopharm Ulm ist mit einem Sieg in die neue Saison gestartet. Gegen die Niners Chemnitz zeigte der Meister, dass wieder mit ihm zu rechnen ist.

Meister Ratiopharm Ulm hat zum Auftakt der Basketball-Bundesliga einen Sieg eingefahren. Das Team von Trainer Anton Gavel hat die Vorjahres-Achten, die Niners Chemnitz, mit 90:85 (51:42) geschlagen. Ulm startete selbstbewusst in die Partie und knüpfte fast nahtlos an die vergangene Saison an, ging früh in Führung und gewann das erste Viertel deutlich mit 33:24. Auffällig: Die Neuzugänge fügten sich sehr gut ein.

Ulm mit sensationellen 42 Punkten von der Bank

Zwar war der neue Pointguard Georginho aus administrativen Gründen noch nicht spielberechtigt. Aber der neue Center Trevion Williams, der Bruno Caboclo ersetzen soll, glänzte mit physischer Präsenz unter dem Korb, vor allem aber mit gutem Auge und herausragenden Pässen. Lionel Figueroa, in der zweiten Halbzeit mit einigen leichten Fehlern, deutete an, dass er mit seiner Geschwindigkeit und seinen Defensiv-Qualitäten im Laufe der Saison eine echte Verstärkung sein kann - sobald er sich an die im Vergleich mit den US-Ligen leicht veränderte Schrittfehler-Regel in Europa gewöhnt hat.

Im zweiten Viertel schickte Chefcoach Gavel die Jungen aufs Feld. Vor allem der 19-jährige Tobias Brahe Jensen, aufmerksam in der Defensive und entschlossen im Abschluss, zeigte eine reife Leistung. Auch der erst 18 Jahre alte Pacôme Dadiet wusste mit acht Punkten zu überzeugen. Nicolas Bretzel, der ebenfalls von der Bank kam, steuerte insgesamt 13 Punkte bei. Insgesamt glänzte Ulm mit sensationellen 42 Punkten von der Bank. So konnte der Meister seine Führung zwischenzeitlich auf 13 Punkte ausbauen. Dennoch ging es mit 51:42 in die Pause.

Klepeisz führt Ulm zum Sieg

Nach der Pause verloren die Ulmer etwas den Spielfluss. Chemnitz hatten die Defensive umgestellt und Ulm hatte zunächst keine passende Antwort. In dieser Phase konnte vor allem die "alte" Garde punkten: Ulms Topscorer Karim Jallow (16 Punkte), trotz Doping-Ermittlungen spielberechtigt, war, wie schon in der vergangenen Saison, sehr präsent und der der Go-to-guy bei Fastbreaks. Juan Núñez glänzte, erneut mit Übersicht und Spielwitz. Doch auch sie konnten nicht verhindern, dass Chemnitz aufholte. So ging es mit 64:58 ins letzte Viertel.

Dort sah es zunächst so aus, als hätten die Ulmer sich wieder gefangen, denn zunächst konnten sie die Führung wieder ausbauen. Doch Chemnitz kam in der Schlussphase noch einmal auf drei Punkte heran und hatte sogar die Chance auf den Ausgleich. In dieser Phase übernahm Kapitän Thomas Klepeisz die Verantwortung. Mit einem Alley-oop-Pass und einem Dreier in der Schlussphase entschied er das Spiel für den Meister.