Fußball | Bundesliga Über Heidenheim in die Nationalelf? Dinkci hat beim FCH "mehr Spaß am Fußball"

Nicht nur Leih-, sondern Stammspieler: Die Karriere von Eren Dinkci bekommt beim 1. FC Heidenheim einen gewaltigen Schub. Reift er beim Aufsteiger zum Nationalspieler?

Sieben Worte. Mehr braucht Eren Dinkci nicht, um zu erklären, warum es bei ihm momentan so gut läuft. "Ich habe viel mehr Spaß am Fußball", erzählt der Shootingstar des 1. FC Heidenheim im Gespräch mit SWR Sport. Nach seinen vier Toren in den vergangenen drei Bundesliga-Partien könnte Dinkci auch im Heimspiel gegen den 1. FC Union Berlin am Samstag (ab 15:30 Uhr im sportschau.de-Livecenter) wieder in den Fokus rücken.

Im Vergleich zu Werder Bremen – von wo der 21-Jährige für die laufende Saison an den Aufsteiger ausgeliehen ist – sei bei seinem neuen Verein einiges anders: die Trainingseinheiten, die Spiele, seine Einsatzzeiten. Beim SVW reifte der Angreifer vor rund drei Jahren zum Fußball-Profi, vor allem in der vergangenen Runde kam er beim Club von der Weser allerdings kaum zum Zuge.

Mal hier ein paar Minuten, mal da ein Kurzeinsatz, aber unter Werder-Trainer Ole Werner nie erste Wahl. Ein Zustand, der sich im rund 700 Kilometer entfernten Heidenheim komplett gedreht hat.

Dinkci in Heidenheim: fünf Tore, eine Vorlage, it's a match

In sechs Pflichtspielen in Liga und DFB-Pokal stand der Mittelstürmer immer in der Startelf, fünf Tore und eine Vorlage hat er bereits auf dem Konto. Dinkci und der FCH – it's a match! Welche Knöpfe aber muss sein aktueller Coach Frank Schmidt drücken, wie muss er einen Spieler wie ihn anpacken, um das volle Potenzial und das gesamte Talent abzurufen?

"Einfach Vertrauen schenken, dann bekommt man das irgendwann zurück", sagt Dinkci, der in der Bremer U19 schon einmal eine ähnliche Erfahrung gemacht hat. Trotz einer langen Verletzung in der Vorbereitung stand der Mittelstürmer im August 2019 bei der Saisoneröffnung gegen Dynamo Dresden in der Startelf: "Der Trainer hat mir vorher gesagt: 'Ich vertraue dir, du machst das schon.' Da hab' ich direkt zwei Buden gemacht und dann lief es. Das ist der Knopf, den man bei mir drücken muss, damit ich meinen Spaß am Fußball habe."

Sein Trainer damals war Marco Grote, mittlerweile Jugendcoach bei Union Berlin. Und die Spielzeit 2019/20 in der A-Junioren-Bundesliga Nord/Nordost, in die Dinkci so furios gestartet war, beendete er nach 20 weiteren Treffern als Torschützenkönig.

Ganz so weit ist er in der Bundesliga der Profis allein wegen Spielern wie Serhou Guirassy (VfB Stuttgart/zehn Tore) oder Harry Kane (FC Bayern/sieben) noch längst nicht. Damals wie heute verfällt Dinkci aber ohnehin nicht in übersteigerte Euphorie: "Man darf nicht alles so hochjubeln. Ich bremse mich da auch selbst ein bisschen aus, weil ich weiß, dass noch viele Spiele vor uns liegen."

Die nächsten Duelle mit Berlin, Frankfurt und Augsburg – für den Youngster wichtiger als sein erstes Saisontor in Dortmund, sein Ausgerechnet-Doppelpack gegen Bremen oder sein nächster Treffer in Leverkusen. "Ich habe es vor der Saison gesagt", betont Dinkci, "die Tore, die Vorlagen, das ist alles Bonus für mich. Ich will einfach nur spielen und Spaß am Fußball haben."

Spielt Dinkci bald für die türkische Nationalmannschaft?

Eine Einstellung, die den Angreifer kurz- bis mittelfristig in die Nationalmannschaft bringen könnte. Der gebürtige Bremer hat deutsch-türkische Wurzeln, in seinem Lebenslauf stehen ein Länderspiel für die U19 der Türkei sowie drei Einsätze für die U20 des Deutschen Fußball-Bundes. Dinkci selbst hat sich in der Zwischenzeit für die Türkei entschieden, sollte er eine Einladung erhalten.

"In der letzten Länderspielpause gab es Kontakt zwischen den Trainern Stefan Kuntz und Frank Schmidt", erzählt Dinkci: "Ich war im vorläufigen Kader, aber am Ende hat es leider nicht geklappt." Nachdem der türkische Verband Kuntz jüngst entlassen und Vincenzo Montella als neuen Nationaltrainer verpflichtet hat, befindet sich Dinkci im Wartestand.

Dinkci: "Mache mir keinen Stress"

"Ich mache mir da gar keinen Stress und würde mich freuen, wenn es passiert", sagt er selbst: "Ein Traum, der in Erfüllung gehen würde." Auch das sind wieder nur sieben Worte, mit denen Eren Dinkci kurz und knackig einen Einblick in sein Innerstes gibt.