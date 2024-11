Handball | TVB Stuttgart TVB Stuttgart - Jürgen Schweikardt neuer Coach, Bellahcene kommt fürs Tor Stand: 09.11.2024 15:41 Uhr

Der Handball-Bundesligist hat verkündet, dass Geschäftsführer Jürgen Schweikardt bis zum Saisonende das Traineramt in Doppelfunktion übernimmt. Vom THW Kiel kommt Keeper Samir Bellahcene.

Mit einem neuen Torhüter und einem Trainer-Duo wird der TVB Stuttgart die Vorbereitung auf das 11. Saisonspiel in der Handball-Bundesliga bei den Füchsen Berlin angehen. Vom THW Kiel wechselt Torhüter Samir Bellahcene mit sofortiger Wirkung zum TVB Stuttgart. Jürgen Schweikardt, aktuell Geschäftsführer, und Jens Bürkle betreuen von nun an als Trainerteam die Mannschaft. Sie folgen auf den am vergangenen Wochenende freigestellten Michael Schweikardt - der Bruder von Jürgen.

Europameister für den TVB Stuttgart

Keeper Samir Bellahcene kommt bis zum Saisonende. Er soll die Mannschaft, die auf der Torhüterposition aktuell mit dem slowenischen Nationaltorhüter Miljan Vujović und Neuzugang Luka Krivokapić besetzt ist, verstärken. Bellahcene, der bei der EHF Euro 2024 in Deutschland mit der französischen Nationalmannschaft den Titel holte, kommt aktuell beim THW Kiel nach der Verpflichtung von Andreas Wolff nicht auf die gewünschten Spielzeiten. "Die Aufgabe beim TVB Stuttgart reizt mich enorm. Ich will meinen Teil dazu beitragen, dass der Verein den Umschwung schafft und in den nächsten Wochen und Monaten der Anschluss an das Mittelfeld gelingt", wird Bellahcene in einer Mitteilung des Vereins zitiert.

Samir Bellahcene wechselt von Kiel nach Stuttgart.

Bruder ersetzt Bruder als Trainer

Die Nachfolge auf der Trainerposition übernehmen bis auf Weiteres und maximal bis zum Ende der Saison Jürgen Schweikardt und Jens Bürkle. Schweikardt kehrt damit nach 2013 (bis 2015) und 2018 (bis 2021) auf die Trainerbank seines Heimatvereins zurück. Für Jens Bürkle, der als Cheftrainer in der Handball-Bundesliga bei der TSV Hannover-Burgdorf und dem HBW BalingenWeilstetten tätig war, ist es ebenfalls ein ungeplantes Comeback auf der Trainerbank. "Wir müssen die Kräfte nun bündeln und ich stelle mich auch meiner Verantwortung gegenüber dem Verein", erklärt Jürgen Schweikardt.

Aufgrund des schwachen Saisonstarts hatten sich die Stuttgarter von Trainer Michael Schweikardt getrennt. Die Stuttgart sind Tabellenvorletzter.

