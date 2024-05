Fußball | Frauen-Bundesliga TSG Hoffenheim verliert in Leipzig und verpasst die Champions League Stand: 10.05.2024 21:44 Uhr

Die Fußballerinnen der TSG 1899 Hoffenheim haben bei RB Leipzig deutlich verloren. Damit verpasst das Team von Trainer Stephan Lerch das internationale Geschäft.

Die TSG 1899 Hoffenheim hat am 21. Spieltag der Frauen-Bundesliga mit 0:3 (0:1) bei RB Leipzig verloren. Die Badenerinnen haben nun keine Chance mehr auf den dritten Tabellenplatz. Dieser hätte zur Teilnahme an der Qualifikation zur Champions League berechtigt. Für die Tore sorgten auf dem Platz des RB-Trainingszentrums Cottaweg Vanessa Fudalla (11.), Sandra Starke (64.) und Victoria Krug (79.)

Hoffenheim zu passiv gegen starkes RB

Nach ruhigen ersten Minuten gingen die Gastgeberinnen nach einer Ecke in Führung. Starke fand am Fünfmeterraum die Offensivspielerin Fudalla, die den Ball an TSG-Torhüterin MartinaTufeković vorbei ins Hoffenheimer Tor köpfte. Nach dem Rückstand übernahmen die Gäste zunehmend die Intiative, etwas Zählbares sprang aber nicht heraus. In der 23. Minute staubte die Angreiferin Gia Corley zum vermeintlichen Ausgleich ab, Schiedsrichterin Franziska Wildfeuer entschied aber auf Abseits.

Wer glaubte, dass die TSG nach der Halbzeitpause weiter auf den Ausgleich drängen würde, sah sich getäuscht. Nach dem Wiederanpfiff waren die Hoffenheimerinnen zu passiv, das 0:2 war die Folge. Leipzigs Starke verwertete eine Hereingabe von Mimmi Larsson und traf aus zehn Metern ins Tor der Gäste. Den Schlusspunkt setzte die RB-Verteidigerin Krug, die per Volley kompromisslos auf 3:0 stellte und so den Leipzigerinnen den verdienten Sieg sicherte.

TSG verpasst internationales Geschäft

Durch die Niederlage hat Hoffenheim im letzten Saisonspiel gegen den FC Bayern München (20.5., 15:30 Uhr) keine Chance mehr auf den dritten Platz. Damit ist die TSG nächste Saison nicht in der Champions League dabei. Für RB geht es am letzten Spieltag zur selben Zeit in den Schwarzwald zum SC Freiburg.

