Fußball | Bundesliga TSG Hoffenheim: Showdown gegen Bayern um Europa-Einzug Stand: 13.05.2024 07:56 Uhr

Nach dem fulminanten 6:0-Sieg in Darmstadt hat die TSG Hoffenheim gute Chancen, kommende Saison international zu spielen. Letzter Gegner der Kraichgauer ist der FC Bayern München.

Der Kampf um die Startplätze im Europapokal geht in die entscheidende Phase. Mittendrin ist nach wie vor die TSG Hoffenheim. Nach dem 6:0-Kantersieg in Darmstadt mit jeweils zwei Toren von Maximilian Beier und Ihlas Bebou, daneben trafen Ozan Kabak und Pavel Kaderabek, haben sich die Hoffenheimer auf Rang sieben der Tabelle vorgeschoben.

Mindestens fünf deutsche Teams in der Champions League

Fünf deutsche Teams spielen in der kommenden Saison sicher in der Champions League. Mit Bayer Leverkusen, Bayern München, dem VfB Stuttgart, RB Leipzig und Borussia Dortmund stehen die Teilnehmer bereits vor dem Saisonende fest. Sollte sich Borussia Dortmund im Finale der Champions League gegen Real Madrid durchsetzen und in der Liga Fünfter werden, käme sogar ein sechster Startplatz in der Königsklasse dazu.

Platz sieben, den die Hoffenheimer jetzt vor dem SC Freiburg belegen, brächte dann die Qualifikation für die Europa League mit sich, wenn Bayer Leverkusen das Pokalfinale gegen den 1. FC Kaiserslautern gewinnt. Hoffenheim und Freiburg streiten sich also noch um Platz sieben oder acht. Dieser Platz acht ist auch für Heidenheim, Augsburg und Bremen noch erreichbar. Platz acht berechtigt zur Teilnahme an den Playoffs der Conference League, sofern Leverkusen den DFB-Pokal gewinnt. Um noch Achter zu werden, müssten die Teams auf Platz neun bis elf ihre jeweiligen Spiele gewinnen und wären zudem auf eine Niederlage des SC Freiburg bei Union Berlin angewiesen.

Kantersieg bei Absteiger Darmstadt

Die TSG Hoffenheim ist nach dem Gala-Auftritt bei harmlosen Darmstädtern damit ein ganz heißer Kandidat für einen europäischen Wettbewerb, auch wegen der jetzt sehr verbesserten Torausbeute. Der nächste - und letzte - Gegner dieser Saison ist der entthronte Serienmeister FC Bayern München, der die Saison aber noch nicht "auslaufen" lässt. Im Spiel gegen Wolfsburg am Sonntag traten die Bayern zwar mit einer B-Mannschaft an, haben dennoch beim 2:0-Sieg eine überzeugende Leistung gezeigt. Die Freiburger reisen am kommenden Spieltag zu Union Berlin, das derzeit mit zwei Punkten Abstand zu Mainz auf dem Relegationsrang 16 liegt und um den Klassenverbleib zittern muss.

Die Szenarien für die Endplatzierungen hinter den Champions-League-Startern im Überblick:

Platz sechs führt zur Qualifikation für:

- Immer mindestens die Europa League.

- Die Champions League, wenn Borussia Dortmund am 1. Juni die Königsklasse gewinnt und Tabellenfünfter wird.

Platz sieben führt zur Qualifikation für:

- Immer mindestens die Playoffs der Conference League.

- Die Europa League, wenn Bayer Leverkusen am 25. Mai das DFB-Pokalfinale gegen den 1. FC Kaiserslautern gewinnt (unabhängig vom Ausgang des Champions-League-Finales).

Platz acht führt zur Qualifikation für:

- Die Playoffs der Conference League, wenn Bayer Leverkusen am 25. Mai das DFB-Pokalfinale gegen den 1. FC Kaiserslautern gewinnt.

Sendung am So., 12.5.2024 18:40 Uhr, SWR1 Baden-Württemberg