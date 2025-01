Fußball | 3. Liga Trotz Überzahl: Mannheim verpasst Sieg gegen Ingolstadt Stand: 19.01.2025 21:26 Uhr

Zum Abschluss des 20. Spieltags in der 3. Liga haben der SV Waldhof Mannheim und der FC Ingolstadt unentschieden gespielt. Die Schanzer retteten das Remis in Unterzahl über die Zeit, Mannheim steckt weiter im Tabellenkeller fest.

Das Duell zwischen dem Tabellen-15. und dem Fünften der 3. Liga endete am Sonntagabend (19.01.) 0:0 unentschieden. Vor 8.164 Zuschauern im Mannheimer Carl-Benz-Stadion spielten die Gastgeber eine halbe Stunde in Überzahl, schafften es aber dennoch nicht, das Chancenplus in Tore umzumünzen. Für die abstiegsbedrohten Kurpfälzer ist es das fünfte Spiel in Folge ohne Sieg.

Waldhof mit engagiertem Start gegen Ingolstadt

Die Mannheimer legten dabei einen engagierten Start hin und hatten in der ersten Spielminute bereits die erste Chance der Partie. Der Kopfball von Nicklas Shipnoski ging allerdings über das Tor. Der Waldhof spielte in der Anfangsphase selbstbewusst auf und hatte gegen zuletzt formstarke Ingolstädter mehr vom Spiel. In der 16. Minute hatte die schwächste Offensive der Liga dann die erneute Möglichkeit zur Führung: Henning Matriciani zog an der Strafraumkante ab und prüfte FCI-Keeper Marius Funk. Der ließ den Ball abprallen und Simon Lorenz klärte in letzter Sekunde vor Samuel Abifade.

Nach gut einer halben Stunde tauchten dann aber auch mal die Schanzer vor dem gegnerischen Tor auf - und wie! Deniz Zeitler legte halbhoch quer, wo Mannheims Torhüter Jan-Christoph Bartels am Ball vorbei flog. Aber auch Ingolstadts Mittelstürmer Sebastian Grönning verfehlte die Kugel frei vor dem Tor stehend um Zentimeter und damit auch die Führung (32.). In einer sonst ereignisarmen ersten Halbzeit blieb es beim 0:0.

Ingolstadt mit Roter Karte und Abseits-Tor

Nach dem Seitenwechsel schickten Mannheims Coach Bernhard Trares und Ingolstadt-Trainerin Sabrina Wittmann ihre Teams ohne personelle Veränderungen zurück auf den Platz. Was ebenfalls gleich blieb: das Mannheimer Plus an Ballbesitz. Wirkliche Torgefahr konnten die Kurpfälzer gegen schwache Gäste aber auch nicht ausstrahlen. Den ersten Aufreger der zweiten Halbzeit gab es nach knapp einer Stunde, als Ingolstadts Deichmann, beim Versuch noch an einen versprungenen Ball zu kommen, Janne Sietan mit offener Sohle am Schienbein traf und für die Aktion folgerichtig die Rote Karte sah (58.).

Die Mannheimer erhöhten den Druck und Trares brachte mit Felix Lohkemper und Arianit Ferati frische Offensivpower. In der 69. Minute wurde das Duo auch gleich torgefährlich, aber Lohkemper bekam den Ball nach Freistoß von Ferati nicht über die Linie. Stattdessen schepperte es auf der Gegenseite, doch der ebenfalls frisch eingewechselte Pascal Testroet stand bei seinem Treffer aus kurzer Distanz im Abseits (71.).

Mannheim vergibt Riesenchance kurz vor dem Ende

Die Kurpfälzer ließen sich davon nicht beirren, drückten weiter und spielten auf den Führungstreffer. In der 85. Minute wurde es dann laut im Mannheimer Stadion, aber Ferati scheiterte mit seinem Abschluss an der Latte. Der Nachschuss von Lohkemper wurde vom eigenen Mitspieler geblockt, ehe erneut Ferati - dieses Mal an Keeper Funk - scheiterte. So blieb es auch in einer turbulenten Schlussphase beim Unentschieden. Der Waldhof hängt damit als 15. weiter im Tabellenkeller fest, Ingolstadt bleibt Fünfter.

Mannheim trifft auf Köln, Ingolstadt empfängt Unterhaching

Bereits nächsten Freitag (24.1./19:00 Uhr) geht es für den Waldhof weiter. Dann treffen die Kurpfälzer auf Viktoria Köln, Ingolstadt empfängt zwei Tage später (26.1./16:30 Uhr) den Tabellenletzten Unterhaching.

