Nach Aus für Schuster Thomas Hengen: Neuer FCK-Trainer "muss zum Klub passen, nicht umgekehrt" Stand: 01.12.2023 09:39 Uhr

Der 1. FC Kaiserslautern hat sich von Dirk Schuster getrennt. Wer neuer Trainer wird, steht noch nicht fest. Was muss sein Nachfolger mitbringen, um der sportlichen Krise am Betzenberg entgegenzuwirken?

Zuallererst gilt es, die Defensive der Pfälzer zu stabilisieren. 14 Gegentore kassierten die Roten Teufel in den letzten fünf Spielen, holten dabei nur einen Zähler. Dabei hatte Schuster stets einen Hauptfokus auf die defensive Stabilität gelegt. Daneben vermissen die Verantwortlichen um Sportdirektor Thomas Hengen eine zufriedenstellende sportliche Entwicklung bei FCK.

Gesucht wird also ein Trainer, der sowohl die akut sportlich prekäre Situation beruhigt als auch für einen langfristigen Aufbau beim Zweitligisten sorgen kann - eine ambitionierte Stellenbeschreibung.

Neuer FCK-Trainer vor großen Herausforderungen

"Auf dem Betzenberg brauchst du Leidenschaft, Emotionalität", sagte Hengen auf die Frage, was der neue Trainer mitbringen muss. Gleichzeitig solle die sportliche Entwicklung vorangetrieben werden. Hengen nennt exemplarisch die vollzogene Umstellung auf eine Dreierkette, die taktisch anspruchsvoll sei. "Ein Trainer muss eine Philosophie mit einbringen, die mit der des Vereins einhergeht."

Auch die Weiterentwicklung des Nachwuchsleistungszentrums soll zum Aufgabengebiet des neuen Trainers gehören. Und eines ist Hengen ganz wichtig zu betonen: "Der Trainer muss zum Klub passen, nicht umgekehrt".

FCK trennt sich von Dirk Schuster - Trainer bedankt sich für "geile Zeit"

FCK: Freistellung Schusters ist aus Hengens Sicht logisch

Miroslav Klose laut Sky offenbar Trainerkandidat beim FCK

Und wie geht es jetzt weiter nach der Trennung von Schuster? Gegen Magdeburg wird die Mannschaft aus dem bestehenden Trainerteam um Oliver Schäfer, Niklas Martin, Andreas Clauß und Teammanager Florian Dick betreut. Es gibt mehrere potenzielle Kandidaten, mit denen anschließend der sportliche Turnaround gelingen soll. Laut Informationen des "Kicker" hat der FCK bereits mit Michael Wimmer verhandelt, der aktuell bei Austria Wien unter Vertrag steht und im vergangenen Herbst knapp zwei Monate als Interimstrainer beim VfB Stuttgart an der Seitenlinie stand. Laut Sky denkt der FCK auch über eine Verpflichtung von Miroslav Klose nach. Der Ex-Stürmer feierte 2004 sein Bundesliga-Debüt auf dem Betzenberg und legte anschließend eine Weltkarriere hin. Als Trainer stand er zuletzt beim SCR Altach in Österreich unter Vertrag.

Auch Enrico Maaßen, bis Oktober noch beim FC Augsburg unter Vertrag, soll ein Kandidat (gewesen) sein. Laut Sky hat er dem FCK bereits abgesagt. Und nicht zuletzt soll mit Bruno Labbadia ein alter Bekannter am Betzenberg in der Stadt gesichtet worden sein.

FCK vor knackigem Restprogramm in 2023

Klar ist, dass auf den Nachfolger von Dirk Schuster viel Arbeit zukommt. In den Wochen bis zur Winterpause stehen für den FCK wegweisende Begegnungen an. Nach dem Spiel in Magdeburg (2.12.) empfängt Kaiserslautern den 1. FC Nürnberg im DFB-Pokal-Achtelfinale (5.12.). Anschließend geht es in der Liga gegen Hertha BSC (9.12.) und bei Eintracht Braunschweig (17.12.) weiter.

Sendung am Do., 30.11.2023 19:30 Uhr, SWR Aktuell Rheinland-Pfalz, SWR RP