Champions League Stuttgarter Volleyballerinnen spielen um Viertelfinal-Einzug Stand: 05.02.2025 14:48 Uhr

Der MTV Stuttgart spielt in den beiden Play-Off-Spielen der Champions League gegen KS DevelopRes Rzeszów aus Polen um den Einzug ins Viertelfinale. Das Hinspiel steigt am Donnerstagabend (20.30 Uhr) in Stuttgart.

Zwischen den Stuttgarter Volleyballerinnen und dem Viertelfinale der Champions-League steht der polnische Vizemeister Rzeszów. Gespickt mit polnischen Nationalspielerinnen ist Rzeszów aktuell auch Tabellenführer der nationalen Liga. Das Spiel der Polinnen zeichnet sich insbesondere durch eine starke Annahme aus.

Es gibt keinen Favoriten

Für Trainer Konstantin Bitter sei diese Partie ein 50:50-Duell, das von seinen Spielerinnen 100-prozentige Konzentration verlangen würde. "Das bedeutet, dass wir uns nicht so viele Schwankungen erlauben dürfen. Wenn wir also nicht zu 100 Prozent bei der Sache sind, kann uns Rzeszów extrem weh tun", so Bitter. "Wenn wir allerdings gut drauf sind, dann haben wir wiederum die Möglichkeit, auch zu gewinnen und weiterzukommen."

Mit Genuss ins Viertelfinale

In der vergangenen Saison hatten sich die Volleyballerinnen von Allianz MTV gegen den Bundesliga-Konkurrenten SC Potsdam in den Play-offs das Ticket für das Viertelfinale gesichert, waren dort aber an Fenerbahce Istanbul gescheitert. Jetzt lautet erneut das Ziel: Viertelfinale:

Es sei "bereits ein fantastisches Resultat", als Tabellenzweiter "einer so starken Gruppe" wieder in die Play-offs gekommen zu sein, sagte Trainer Bitter. Das solle und werde seine Mannschaft auch "einfach genießen".

Heimsieg im Hinspiel

In der Bundesliga haben die Stuttgarter Frauen in der Scharrena bisher alle Heimspiele gewonnen. Ein weiterer Heimsieg in der Königsklasse gegen dieses Top-Team wäre "sicherlich eine fantastische Ausgangslage", betonte Bitter: "Dies zu schaffen wird aber sehr schwierig gegen diesen Gegner."

Die Aufgabe der Stuttgarterinnen sei es, den Polinnen für das zweite Spiel "möglichst viel Druck" mitzugeben, "so dass sie zu Hause was zu verlieren haben". Das Rückspiel in Polen findet am 20. Februar statt.

Sendung am Do., 6.2.2025 6:00 Uhr, SWR Aktuell am Morgen, SWR Aktuell