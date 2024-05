Fußball | 3. Liga SSV Ulm 1846 siegt mit Mühe gegen Borussia Dortmunds U23 Stand: 11.05.2024 16:25 Uhr

Der Tabellenführer aus Ulm hat die zweite Mannschaft von Borussia Dortmund etwas glücklich am vorletzten Spieltag in der 3. Liga geschlagen. Die Dortmunder spielten lange in Unterzahl.

Der SSV Ulm 1846 hat gegen die zweite Mannschaft von Borussia Dortmund einen 2:1-Sieg eingefahren. Romario Rösch brachte die Spatzen bereits früh per Foulelfmeter in Führung (4. Spielminute). Danach legte der sehr auffällige Leonardo Scienza für Ulm nach (36. Spielminute). Der Anschlusstreffer von Dortmunds Ayman Azhil kam zu spät (84.). Die bereits aufgestiegenen Ulmer haben jetzt 74 Punkte auf dem Konto.

Ulm mit Blitzstart gegen BVB

Im Stadion Rote Erde kamen die Gäste sofort gut in die Partie und gingen bereits früh in Führung. Leonardo Scienza zog in der dritten Spielminute links in den Strafraum und wurde dort klar von Dortmunds Kapitän Franz Pfanne am Fuß getroffen. Es gab zurecht Elfmeter. Romario Rösch trat an und verwandelte in der vierten Minute sicher mit einem Schuss in die Mitte.

Schiedsrichter-Assistent kann nicht weitermachen

Danach gab es bereits nach sechs Minuten den ersten Wechsel. Allerdings nicht bei den beiden Fußballmannschaften, sondern beim Schiedsrichtergespann. Schiedsrichter-Assistent Chris Rauschenberg zog sich einen Muskelfaserriss zu und wurde nach einer kurzen Spielunterbrechung vom vierten Offiziellen Luca Marx ersetzt.

Auch nach dem Wechsel an der Linie war weiter der SSV Ulm 1846 die spielbestimmende Mannschaft. Wieder war es Scienza, der wie vor dem 1:0 von links in den Strafraum zog. Diesmal kam er selbst zum Abschluss, sein Versuch ging aus kurzer Distanz knapp rechts vorbei.

BVB im ersten Durchgang gegen Ulm harmlos

Von der zweiten Mannschaften der Dortmunder war im ersten Durchgang in der Offensive nicht viel zu sehen. Ulm stand defensiv sicher und ließ keine gefährlichen Torchancen zu. Der BVB hatte dagegen immer wieder auf seiner rechten Abwehrseite mit dem sehr engagierten Leonardo Scienza Probleme.

In der 35. Spielminute konnten die Dortmunder den Ulmer Angreifer dann nicht mehr aufhalten. Nach einer kurz ausgespielten Ecke wurde Scienza am Strafraumeck der Dortmunder angespielt und verwandelte sicher gegen BVB- Keeper Silas Ostrzinski.

Dortmund gegen Ulm über 45 Minuten in Unterzahl

Kurz vor der Pause kam es für die Westfalen noch bitterer. Dortmunds Franz Pfanne riss in der Nachspielzeit des ersten Durchgangs am Mittelkreis Ulms Scienza um und Schiedsrichter Daniel Bartnitzki zeigte dem BVB-Kapitän daraufhin die Rote Karte. Eine sehr harte Entscheidung (45.+1).

Die zweite Hälfte begann relativ unspektakulär. Nach zehn gespielten Minuten war es dann aber wieder Leonardo Scienza, der gefährlich vor dem Tor des BVB auftauchte. Der 25-Jährige gewann das Eins-gegen-Eins gegen Dortmunds Bjarne Pudel und zog in die Mitte. Sein Schuss traf aber nur den Pfosten.

Die Ulmer waren mit der Führung offensichtlich zufrieden, die Dortmunder versuchten in Unterzahl nicht noch höher in Rückstand zu geraten. In der 75. Spielminute kam der BVB dann aber doch durch einen Freistoß zum ersten Mal gefährlich vor das Tor der Gäste. Der Freistoß von Franz Roggow aus halbrechter Position wurde von Ulms Schlussmann Lorenz Otto zur Seite weggefaustet.

Dortmund trifft gegen Ulm zu spät

Die Dortmunder investierten in der Schlussphase mehr und wurden für ihre engagierte Leistung belohnt. Ayman Azhil schaffte es in der 84. Spielminute, den Anschlusstreffer für den BVB zu erzielen. Der Dortmunder eroberte selbst den Ball, trieb ihn nach vorne und nahm dann Mitspieler Bueno mit. Azhil bekam den Ball zurück und schob ihn aus kurzer Distanz an Otto vorbei ins Tor.

Der BVB hätte mit der letzten Aktion dann beinahe noch den Ausgleich erzielt. Dortmunds Keeper Ostrzinski ging bei einer Ecke mit nach vorn und kam sogar an den Ball. Ulm schaffte es mit Mühe, die Aktion zu klären und den knappen 2:1-Vorsprung zu verteidigen.

SSV Ulm 1846 am letzten Spieltag gegen Verl mit Meisterfeier und Empfang

Nächsten Samstag trifft der SSV Ulm 1846 im letzten Saisonspiel daheim im Donaustadion auf den SC Verl (13.30 Uhr). Nach Spielende wird den Spatzen die Meisterschale überreicht, anschließend ist für den Zweitliga-Aufsteiger ein großer Empfang auf dem Ulmer Münsterplatz geplant.

