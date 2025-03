World Winter Games Turin Special Olympics Winterspiele: Dabei sein ist (fast) alles Stand: 03.03.2025 08:05 Uhr

Die Special Olympics sind die weltweit größte Sportbewegung für Menschen mit geistiger Behinderung. Es geht um Anerkennung, Wettbewerb und Gemeinschaft. SWR Sport hat vier Athletinnen bei ihrer Vorbereitung auf die World Winter Games begleitet.

Genauso wie die Olympischen oder Paralympischen Spiele finden die Special Olympics World Games alle zwei Jahre abwechselnd im Sommer und Winter statt. Sie sind das weltweit größte inklusive Sportfest für Menschen mit geistiger Behinderung. Die Winterspiele in Turin finden vom 8. bis zum 15. März statt. Insgesamt werden mehr als 1.500 Athleten aus über 100 verschiedenen Ländern in acht verschiedenen Wintersportarten gegeneinander antreten.

Aus Baden-Württemberg nehmen unter anderem Reka Schatz, Giuliana Diaz und Sabrina Schneider im Ski Alpin und Rozaliya Khudeeda im Schneeschuhlaufen teil. Sie alle wollen bei den Winterspielen in Turin die Stimmung genießen und möglichst gut abschneiden.

Reka Schatz: Das Multitalent

Reka Schatz ist 23 Jahre alt und wird im Ski Slalom starten. Sie kommt aus Kornwestheim und macht zurzeit ein Praktikum in einem Kindergarten. Reka ist ein richtiges Multitalent. Sport und Musik sind ihre größten Hobbies. Am liebsten spielt sie Geige.

Für die Winterspiele hat sich Reka einiges vorgenommen. "Dabei sein ist alles, hauptsächlich möchte ich auch Gold gewinnen", erklärt sie mit einem Schmunzeln. Reka trainiert jede Woche bei der Sportgruppe 46 Plus. Ein wöchentliches Training für junge Menschen mit Down-Syndrom. Hier wird Leichtathletik, Fußball oder auch Handball trainiert. Reka ist bereit für die Winterspiele. Ganz nach dem Motto: "Dabei sein ist FAST alles."

Giuliana Diaz: Die Pferdeflüsterin

Guiliana Diaz ist 29 Jahre alt und wird im Ski- und Riesen-Slalom an den Start gehen. Sie arbeitet auf einem Pferdehof in Scharnhausen bei Stuttgart. Vor allem beim Reiten ist sie voll in ihrem Element. In der Natur zu sein, ist für sie Freiheit. Deshalb fühlt sich Guilianas Job als Pferdepflegerin für sie nicht an wie Arbeit.

Auch ihre Eltern werden in Turin dabei sein und sie anfeuern. "Die Mama und der Papa kommen mit. Papa will mich anfeuern. Aber ich schaffe das", erklärt Giuliana motiviert. Sie möchte in Turin unbedingt eine Goldmedaille gewinnen. Der Sport ist für Guiliana Ausgleich, Abenteuer und vor allem Gemeinschaft. Die Pferde für Turin sind gesattelt, Guiliana freut sich auf das Abenteuer Winterspiele.

Sabrina Schneider: Der Fastnachts-Fan

Sabrina Schneider aus Klettgau im Schwarzwald wird unter anderem im Ski Slalom an den Start gehen. Die 34-Jährige hat neben dem Sport eine weitere große Leidenschaft: Die Fastnacht. Bei ihrem Musikverein in Klettgau verpasst sie keine einzige Probe. Die Guggenmusik liegt ihr im Blut.

Zusammen mit dem Special Olympics Team war Sabrina bei einem Bayern-München-Spiel. Dort konnte sie ihr großes Idol Thomas Müller kennenlernen. Für ihn hat sie sich eine besondere Überraschung ausgedacht. "Ich habe für Thomas einen Schal besorgt, auf dem alle Athleten unterschrieben haben und ihm den gegeben", erzählt Sabrina strahlend. Als Dankeschön gab’s von Thomas Müller noch ein Autogramm.

Wenn Sabrina nicht gerade Sport treibt oder Musik macht, arbeitet sie in einer Caritas-Werkstatt in Waldshut-Tiengen. Ihre Tage sind oft voll und durchgetaktet. Aber sie liebt den Trubel und die Action, wie ihr Vater Bruno Schneider bestätigt: "Sie möchte immer überall dabei sein. Aber Fastnacht ist ihr besonders wichtig. Das ist das Größte überhaupt." Nur bei den Special Olympics Winterspielen in Turin darf die Musikprobe ausnahmsweise mal ausfallen.

Rozaliya Khudeeda: Die Offenherzige

Die 18-jährige Rozaliya Khudeeda lebt in Heilbronn und wird im Schneeschuhlaufen antreten. An der Lindenparkschule in Heilbronn macht sie sich fit für die Winterspiele. Die gebürtige Irakerin hat eine Hörbeeinträchtigung und ist vor knapp zehn Jahren nach Deutschland gekommen.

Trainerin Heike Acker begleitet Rozaliya schon seit vielen Jahren und ist stolz auf ihren Schützling: "Von anfänglicher Scheu mit jemandem zu reden, ist sie durch den Sport, auch Special Olympics, natürlich gewachsen. Sie spricht viel, sie traut sich, im Kindergarten hat sie zwei Praktika gemacht. Es ist für mich richtig toll zu sehen, wie Rozaliya sich entwickelt hat."

Rozaliya möchte mal im Kindergarten arbeiten. Sie setzt sich schon jetzt als ehrenamtliche Schwimmtrainerin für autistische Kinder ein. Dabei verbessert sie ihre Sprache und kann sich sportlich austoben. Beim Trainingscamp in Oberstdorf konnte sich Rozaliya zusammen mit den anderen Athleten von Special Olympics Deutschland auf das sportliche Highlight in Turin einstimmen. Egal welcher Platz es im Wettbewerb wird, einen Platz im Herzen ihrer Teamkollegen hat sich Rozaliya schon jetzt verdient.

Vorfreude steigt bei Baden-Württemberg Delegation

Infos World Winter Games Turin 48 Athlet*innen vertreten Deutschland bei den Winterspielen in Turin Sie messen sich in den Sportarten Eiskunstlauf, Floorball, Ski Alpin, Skilanglauf, Schneeschuhlauf, Short Track, Snowboard und Tanzen Das Team Special Olympics Deutschland (TeamSOD) wird von 25 Trainer*innen und 11 weiteren Delegationsmitgliedern begleitet Neben Turin finden die Wettkämpfe auch in den Skigebieten von Sestriere, Pragelato und Bardonecchia statt

Neben Reka Schatz, Giuliana Diaz, Sabrina Schneider und Rozaliya Khudeeda werden auch noch Hans Bohnen und Maren Rinderspacher für Baden-Württemberg an den Start gehen. Nicht nur die Eröffnungsfeier und die Wettkämpfe sondern auch die gemeinsame Eisdisko ist für alle Athleten ein besonderes Highlight. Trotzdem haben sie auch sportlich große Ziele. Dabei sein ist eben nur fast alles.

