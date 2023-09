Europa-League-Auftakt in Piräus SC Freiburg will "im Hexenkessel voll dagegenhalten" Stand: 20.09.2023 14:27 Uhr

Nach dem durchwachsenen Start in die Bundesliga-Saison will der SC Freiburg auf europäischer Bühne zurück in die Erfolgsspur finden.

Der SC Freiburg tritt am Donnerstag im ersten Europa-League-Gruppenspiel bei Olympiakos Piräus an (21.00 Uhr im Liveticker auf sportschau.de). Auf die Breisgauer wartet eine "hitzige Atmosphäre", sagte Abwehrspieler Philipp Lienhart im Gespräch mit SWR Sport. "Wir freuen uns drauf. Ein richtiger Hexenkessel, wir werden voll dagegenhalten."

Gregoritsch fehlt - Höler dabei

Verzichten muss Trainer Christian Streich auf den österreichischen Nationalstürmer Michael Gregoritsch. Der 29-Jährige war bei der 2:4-Niederlage der Badener gegen Borussia Dortmund am vergangenen Samstag mit einer Muskelverhärtung in der Wade ausgewechselt worden. Beim Abschlusstraining des SC vor dem Abflug nach Griechenland am Mittwoch fehlte er.

Angreifer Lucas Höler, den zuletzt ein Bluterguss plagte, konnte die Reise hingegen mit antreten.

Freiburg mit guten Erinnerungen an Piräus

Schon in der letzten Saison trafen die Freiburger in der Europa-League-Vorrunde auf Piräus. Auswärts gewannen sie gegen den griechischen Rekordmeister damals mit 3:0, Gregoritsch erzielte zwei Tore. In der Folge sicherte sich das Team den Gruppensieg, im Achtelfinale scheiterte der SC dann am italienischen Spitzenklub Juventus Turin.

"Olympiakos ist nicht mehr die Mannschaft, die sie letztes Jahr hatten. Sie haben deutlich mehr Power, einen Trainerwechsel gehabt und sind gut in die Liga gestartet", warnte Vincenzo Grifo vor der neuen Qualität des Gegners. Dennoch wolle der SC das Positive aus dem BVB-Spiel mitnehmen und "in Piräus gewinnen".

In dieser Saison heißen die weiteren Freiburger Vorrunden-Gegner West Ham United (England) und Backa Topola (Serbien). Nach zwei Liga-Niederlagen in der Bundesliga - mit insgesamt neun Gegentoren - reisen die Breisgauer nun durchaus mit ein paar Sorgen zum Europapokal-Auftakt.