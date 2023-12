Fußball | 3. Liga SC Freiburg II unterliegt knapp bei Tabellenführer Regensburg Stand: 03.12.2023 18:50 Uhr

Der SC Freiburg II hat das Auswärtsspiel in der 3. Liga bei Jahn Regensburg knapp mit 2:3 (1:2) verloren. Das Sportliche trat dabei jedoch in den Hintergrund.

Für den Tabellenführer aus Regensburg war es das erste Spiel nach dem plötzlichen Tod von Agyemang Diawusie. Der 25-Jährige war am Dienstag im Alter von 25 Jahren an einem "plötzlichen Herztod, mutmaßlich ausgelöst durch einen viralen Infekt mit Verdacht auf Herzmuskelentzündung", gestorben, wie der Klub mitgeteilt hatte. "In intensiver Absprache mit seinen engsten Vertrauten - seiner Familie, seinen engsten Freunden, seinem Berater, seinen Teamkollegen und dem Trainerteam" hatte der Klub entschieden, gegen Freiburg anzutreten.

Al Ghaddioui verpasst den Ausgleich

Regensburg ging nach einer guten halben Stunde per Doppelschlag in Führung. Zunächst verwandelte Elia Huth einen Foulelfmeter (34. Minute), dann legte Dominik Kother nach (36.). Berkay Yilmaz brachte den Sport-Club fünf Minuten vor der Pause wieder zurück ins Spiel, als er nach Solo per abgefälschtem Schuss zum Anschluss traf.

Nach dem Wechsel sorgte Patrick Lienhard nach knapp einer Stunde per sehenswertem Abschluss in den Winkel für den Ausgleich (58.). Für einen Punktgewinn der Breisgauer reichte es jedoch nicht, weil Noah Ganaus zum 3:2 für Regensburg traf (77.). Hamadi Al Ghaddioui bot sich die große Chance zum Ausgleich. Der Schuss des eingewechselten Angreifers wäre ins Tor gegangen, doch er traf Mitspieler Lienhard auf der Linie.

Sendung am So., 3.12.2023 18:40 Uhr, SWR1 Baden-Württemberg