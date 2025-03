Wintersport | Biathlon Saisonrückblick: Biathlet Simon Kaiser mit durchwachsener Saison Stand: 25.03.2025 15:55 Uhr

Am Wochenende ging in Oslo die Biathlon-Weltcup-Saison zu Ende. Mit dabei war auch der Biathlet Simon Kaiser aus Hoppstädten-Weiersbach. Ein Rückblick auf die Saison des Hunsrückers.

Der Hunsrücker Simon Kaiser hat in der vergangenen Saison einige wichtige Meilensteine in seiner Karriere erreichen können. Erstmals hat sich der gebürtige Birkenfelder für einen Weltcup in qualifiziert. Danach sah es in der Saisonvorbereitung noch nicht aus. Bei der Weltcup-Qualifikation der deutschen Mannschaft im finnischen Vuokatti konnte Kaiser sich nicht durchsetzen. Deshalb startete er die Saison in dem zweitklassigen IBU-Cup.

Mit konstanten Leistungen zum Weltcup

Bei den IBU-Cups in Schweden konnte der Hunsrücker überzeugen. In Norwegen landete Kaiser mit Platz drei sogar auf dem Podest. Die Folge: Eine Nominierung für den Weltcup im österreichischen Hochfilzen. Er durfte sich mit Legenden des Sports wie dem Norweger Johannes Thingnes Bø messen. In der Staffel machte Kaiser als Startläufer eine starke Figur. Das Team Deutschland landete aber nur auf Platz 5.

Schwache Leistung am Schießstand

An seiner eigenen Leistung konnte er zuerst anknüpfen. Bei den Weltcups in Frankreich und Deutschland zeigte sich jedoch eine Schwäche Kaisers: Das Schießen. In Frankreich kam er nicht über die Platzierungen 39 und 47 hinaus. Im Thüringer Oberhof landete er auf Platz 46 und 44 – daraufhin verlor er seinen Startplatz im deutschen Team bei den Weltcups.

Gute Leistung in Italien und Estland führen Kaiser nach Oslo

Im Februar und März diesen Jahres geht es wieder bergauf für den Biathleten. Bei den Europameisterschaften im italienischen Martell gehörte Kaiser zum deutschen Staffel-Team, dass eine Silbermedaille gewann. Beim IBU-Cup in Otepää (Estland) konnte er zusammen mit seinen deutschen Teamkollegen einen Sieg in der Mixed Staffel einfahren. Kaiser durfte im Anschluss wieder zu einem Weltcup. Dieses Mal in Oslo mit dem deutschen Team. Auch wenn er mit seinen Platzierungen in den Wettbewerben unzufrieden ist, mit der Teilnahme am Weltcup hat er seine Saisonziele erreicht, sagte er im Interview nach dem ersten Wettbewerbstag in Oslo: "Im Weltcup dabei zu sein, ist ein Kindheitstraum, der in Erfüllung geht. Und das war auch das ausgesprochene Saisonziel. Ich habe mir gesagt: Dieses Jahr will ich mich auf jeden Fall mal für einen Weltcup qualifizieren. Ich will dort meine ersten Rennen machen und ein bisschen Erfahrung sammeln."

Der große Traum von den Olympischen Winterspielen

Das große Ziel ist nämlich eine Teilnahme bei den Olympischen Winterspielen 2026 im italienischen Antholz. Im Biathlon hat das deutsche Wintersportteam allerdings nur vier Plätze zur Verfügung. Läuferisch hat sich Simon Kaiser immer gut präsentieren können - um es in aber die deutsche Top Vier zu schaffen, muss der 25-Jährige aus Hoppstädten-Weiersbach in der kommenden Saison mehr Konstanz auf dem Schießstand zeigen.