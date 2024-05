Basketball | BBL Riesen Ludwigsburg unterliegen dem FC Bayern und stehen vor dem Aus Stand: 22.05.2024 20:28 Uhr

Nach dem Auftakterfolg in München haben die Riesen Ludwigsburg im Playoff-Viertelfinale der BBL zwei Mal gegen den FC Bayern verloren. In Spiel drei hieß es am Ende 73:84 (37:45). Jetzt muss ein Sieg her.

Die ersten zehn Minuten gehörten klar den Gästen aus München. Der FC Bayern agierte mit einer Zonenverteidigung, gegen die den Riesen nicht viel einfiel. Zwischenzeitlich lagen die Gastgeber mit 13 Punkten im Rückstand.

Im zweiten Viertel stabilisierten sich die Ludwigsburger und hielten den Rückstand bis zur Pause konstant, auch dank Silas Melson, der im ersten Durchgang 16 Punkte erzielte. Mit 37:45 ging es in die Kabine.

Riesen kämpfen, aber können das Spiel nicht drehen

In der zweiten Halbzeit kämpfte sich die Mannschaft von Josh King immer besser in die Partie und glich in der 26. Minute zum 49:49. Beide Team lieferten sich nun einen offenen, von Hektik geprägten Schlagabtausch.

Im letzten Viertel konnte sich der Top-Favorit aus München zunächst etwas absetzten, doch die Riesen bewiesen Moral. Vier Minuten vor dem Ende kam das King-Team erneut bis auf drei Punkte heran (66:69), versuchte es wie schon die gesamte Partie über oft aus der Distanz. Für den Sieg reichte es letztlich aber nicht mehr, am Ende stand es

Im vierten Spiel der Serie haben die Ludwigsburger am Freitag erneut Heimrecht. Um die Chance auf den Halbfinale-Einzug zu wahren, müssen die riesen dann ab 20:30 Uhr gewinnen.

