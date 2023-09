Basketball | ratiopharm Ulm Ratiopharm Ulm im Teamcheck - Mission Titelverteidigung? Stand: 25.09.2023 08:50 Uhr

Der Deutsche Basketballmeister ratiopharm Ulm startet mit einer deutlich veränderten Mannschaft in die neue Bundesliga-Saison. Was bedeutet das für die Ziele der Ulmer?

Karim Jallow lässt keine Zweifel daran, was er in der anstehenden Bundesliga-Saison erreichen möchte. Titelverteidigung? "Auf jeden Fall", sagt der Forward ohne zu zögern. "Wir haben gezeigt, dass wir es letztes Jahr geschafft haben, mit ganz, ganz vielen Hürden den Titel zu gewinnen. Jetzt wollen wir ihn verteidigen und da müssen wir uns vor niemandem verstecken."

Ulms Headcoach Gavel: "Wir sind kein Abonnent auf Titel"

Nicht alle Ulmer sind so direkt. Forward Robin Christen will kein genaues Saisonziel ausgeben. "Ich habe letztes Jahr gesagt, dass jeden Tag besser werden, ein ganz gutes Motto ist. Was am Ende rausgekommen ist, wissen wir alle." Und Trainer Anton Gavel hält es für viel zu früh, über die Meisterschaft zu sprechen: "Wir sind kein Abonnent auf Titel."

Der Deutsche Meistertitel ist natürlich eine Extra-Motivation für den Gegner, aber sollte auch eine Extra-Motivation für uns sein." Robin Christen, Forward von ratiopharm Ulm

Das Kollektiv steht im Vordergrund

Was alle drei als Grundlage für eine erfolgreiche Saison ansehen: wie in der Meister-Saison eine Einheit zu bilden. "Wir haben uns für den anderen aufgeopfert. Das hat man nicht immer mit einem Team", sagt Christen. "Wenn du ein Team hast, wo ein Zahnrad in das nächste greift, dann kann man viel erreichen. Das war letztes Jahr ein tolles Beispiel", ergänzt Jallow. Mit viel Geld krampfhaft eine Mannschaft zusammenzukaufen, funktioniere seiner Meinung nach nicht.

Teamgeist, Wille, Ehrgeiz - diese einfachen Sachen haben bei uns gepasst." Karim Jallow, Forward von ratiopharm Ulm

Der Kader von ratiopharm Ulm ist deutlich verändert

Die Ulmer wissen aber auch, dass nicht alles perfekt war. Den Saison-Start hatten sie verpatzt, die ersten drei Spiele verloren. Daran will das Team arbeiten. "Ich würde vorsichtig sagen, dass wir schon ein bisschen weiter sind in der Vorbereitung, als wir letztes Jahr waren", sagt Jallow.

Zugänge und Abgänge von ratiopharm Ulm Zugänge: Georginho de Paula (Franca Basquetebol Clube), L.J. Figueroa (Grises de Humacao), Dakota Mathias (Lenovo Tenerife), Seikou Sisoho Jawara (University of San Diego), Trevion Wiliiams (Capital City Go-Go) Abgänge: Bruno Caboclo (Umana Reyer Venezia), David Fuchs (University of Thode Island), Latrell Jamal Großkopf (Bayer Giants Leverkusen), Antonio Dorn (Kirchheim), Yago dos Santos (Roter Stern Belgrad), Joshua Hawley (Ziel unbekannt), Sagaba Konate (Ziel unbekannt), Brandon Paul (Ziel unbekannt), Fedor Zugic (BG Göttingen)

Der Klub hat Leistungsträger abgegeben und neue Spieler geholt. Etwa die Hälfte der Meister-Mannschaft ist geblieben. "Es ist gut, dass wir viele Spieler haben, die das nicht erlebt haben, sondern dass wir neue Impulse bekommen", sagt Trainer Gavel.

Neuzugang Williams: "Noch nie von Ulm gehört"

Einer der Neuen ist der US-Amerikaner Trevion Williams. Der 23-jährige Center hat in den vergangenen Spielzeiten überwiegend in der G-League, der Entwicklungsliga der NBA, gespielt. "Ehrlich gesagt habe ich davor noch nie von Ulm gehört", sagt Williams und lacht. "Ich wollte etwas Neues ausprobieren, reisen und besser werden als Spieler. Ins Ausland zu gehen, ist ein mentaler Test. Das habe ich noch nie gemacht."

Anton Gavel erhofft sich von den Neuzugängen viel Energie und Intensität. Und Karim Jallow hat schon einen nicht ganz ernstgemeinten Plan, um ihnen von Anfang an beizubringen, wie man Meister wird. "Ich zeige ihnen erstmal ein paar Videos vom letzten Jahr."