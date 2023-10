Turn-WM | Meinung Olympia-Aus der deutschen Turnerinnen: Pech ist eine zu bequeme Begründung Stand: 03.10.2023 15:11 Uhr

Die Enttäuschung ist riesig: Als Mannschaft verfehlen die deutschen Turnerinnen das Ziel Olympia. Das hat Gründe, findet SWR-Sportredakteur Philipp Sohmer.

Das Beste war nicht gut genug für die deutschen Turnerinnen. 0,17 Punkte fehlten am Ende: Ein kleiner Ausfallschritt bei der Landung, ein schiefer Handstand, eine Kleinigkeit, einfach Pech! Pech aber ist eine zu bequeme Begründung.

DTB hat viele Talente wegen Verletzungen verloren

Natürlich sind die Verletzungen von Eli Seitz oder Emma Malewski Pech, aber eben auch Folge der jahrelangen Belastungen. Auch weil der Nachwuchs fehlt, wollte und sollte Seitz mit fast 30 an allen vier Geräten turnen.

Viele Talente hat der DTB in den letzten Jahren aufgrund von Verletzungen verloren. So musste Deutschland mit einem sehr jungen, noch nicht reifen Team in diese WM starten.

Der große Traum ist geplatzt

Kaum ein Sport ist so hart, so trainingsintensiv wie das Turnen. Die große Motivation dahinter ist für viele der Traum von Olympia. Nach Jahren des Trainings löste sich dieser Traum für einige Turnerinnen gestern, an einem Tag, in Luft auf - wer weiß, was in vier Jahren ist.

Es gibt Gründe für den Mangel an Talenten

Die körperliche Belastung ist das eine, der mentale Druck das andere. Wie mental gefestigt muss man sein, um diesen Druck zu verkraften? Sind 15- oder 16-jährige Mädchen dazu überhaupt in der Lage? Wer möchte sich das antun, wer seine Kinder in diese Situation schicken?

Es gibt Gründe für den Mangel an Talenten in Deutschlands Turnhallen. Ich denke, der internationale Turnverband und das IOC sollten dringend darüber nachdenken, das Eintrittsalter in den aktiven Turnsport bei Frauen zu erhöhen. Dann würden sich vielleicht auch in Deutschland wieder mehr Talente finden, die langsamer wachsen können und ihren Olympiatraum nicht vorzeitig begraben müssen.