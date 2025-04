Niederlage gegen Bremen Offiziell: VfB legt Einspruch gegen Woltemade-Platzverweis ein Stand: 13.04.2025 18:58 Uhr

Nach dem Platzverweis von Nick Woltemade beim 1:2 gegen Werder Bremen legt der VfB Stuttgart Protest gegen die Entscheidung ein. Das hatten die Schwaben bereits angekündigt.

Kopfschüttelnd steht Sebastian Hoeneß nach der 1:2-Niederlage gegen den SV Werder Bremen in der Mixed Zone: "Für mich war das keine gute Spielleitung, das muss ich einfach so sagen. Das war ein Einfluss auf das Spiel, insbesondere durch die Gelb-Rote Karte und das ist nie gut."

Stuttgart geht in Führung

Dabei began die Partie aus Stuttgarter Sicht gut. Bremen war zunächst besser im Spiel, aber Stuttgart ging in der 19. Minute nach Vorlage von Angelo Stiller durch Leonidas Stergiou in Führung, übrigens das erste Saisontor des 23-jährigen Schweizers. Nach dem Führungstor hatte der VfB mehr vom Spiel, konnte die Führung aber nicht ausbauen.

"Was wir uns da vorwerfen lassen müssen, ist Präzision und Klarheit, sagte Hoeneß nach dem Spiel. Dafür, dass seine Mannschaft so oft im letzten Drittel war, sei wenig herausgekommen. Mit dem Ausgleich in der 32. Minute durch Bremens Oliver Burke sei das Spiel wieder offen gewesen. Schon zum achten Mal verspielten die Schwaben eine Führung, so oft wie kein anderes Bundesliga-Team in dieser Saison.

Gelb-Rot für Woltemade "spielentscheidend"

Kurz nach der Pause setzte Stuttgarts Woltemade gegen Bremens Niklas Stark den Ellenbogen ein und sah dafür Gelb. Diese Entscheidung hatte dann in der 65. Minute eine für den VfB bittere Konsequenz: Nach einer erneuten Foulwertung durch Schiedsrichter Daniel Schlager flog Woltemade mit Gelb-Rot vom Platz. Er hatte Mitchell Weiser mit der Fußspitze am Knöchel berührt.

VfB will Einspruch einlegen

Die Schwaben werden dazu wohl Einspruch einlegen. Dies kündigte der Vorstandsvorsitzende Alexander Wehrle nach der Begegnung an. Schiedsrichter Schlager habe ihm gegenüber wohl eingeräumt, dass es eine Fehlentscheidung war. Die Schwaben hoffen, dass Woltemade so nicht gesperrt wird. Hoeneß fand derweil zu der Situation deutliche Worte: "Das mache ich sonst nicht. Ich glaube, das kann ich tatsächlich mal behaupten. Aber heute war es einfach spielentscheidend. Da wird einfach eingegriffen in der Situation, in der er aus meiner Sicht ein bisschen reinfällt auf den Spieler, der einfach viel aus der Situation macht."

Hoeneß war mit mehreren Entscheidungen des Schiedsrichters nicht einverstanden: "Wir haben in der ersten Halbzeit einen Konter weggepfiffen bekommen und kriegen selber eine Gelbe Karte, in der er einfach auch die Situation falsch einschätzt."

Spätes Siegtor für Bremen

In der 90. Minute schlugen die Bremer dann Profit aus der Überzahl und erzielten - wieder durch Burke - das Siegtor. Für Stuttgart markierte der Treffer die fünfte Bundesliga-Heimniederlage in Folge: "Aber dass wir am Ende als Verlierer vom Platz gehen, ist bitter und aus meiner Sicht nicht richtig", so Hoeneß. Der VfB steht nun mit 40 Punkten auf dem elften Tabellenplatz und hat fünf Punkte Rückstand auf den SC Freiburg auf Rang sechs. Am Karamstag (19.04.2025) sind die Schwaben zu Gast bei Union Berlin.

