Fußball | 2. Bundesliga Neuer FCK-Kapitän Marlon Ritter: "Es ist eine sehr große Ehre" Stand: 28.07.2024 09:44 Uhr

Marlon Ritter ist als Nachfolger von Jean Zimmer neuer Kapitän des FCK. Im Interview mit SWR Sport spricht er über sein neues Amt und die anstehende Saison.

SWR Sport: Marlon Ritter, Ihr erstes Spiel als gewählter Kapitän, was bedeutet Ihnen dieses Amt?

Ritter: Es ist schon eine sehr, sehr große Ehre. Die Mannschaft hat mich gewählt, das macht mich natürlich stolz. Trotzdem habe ich jetzt keine andere Rolle, nur weil ich eine Binde trage. Ich versuche, weiter so zu bleiben, wie ich bin und auf dem Feld voranzugehen. Und ja, jetzt kommen neben dem Feld auch noch ein paar Aufgaben hinzu. Aber ich glaube, die kann ich auch Stück für Stück erledigen.

Denkt man dann auch an die vielen großen Spieler, die vor Ihnen schon diese Binde getragen haben für diesen Verein?

Ja, ist auf jeden Fall eine Ehre, für so einen Verein als Kapitän auflaufen zu dürfen. Aber so lange konnte ich noch nicht drüber nachdenken, wir haben gerade erst die Abstimmung gehabt. Deswegen ging es alles jetzt recht zügig. Aber vielleicht gucke ich in den nächsten Tagen nochmal nach, wer da alles schon die Binde getragen hat.

Gibt es eigentlich einen Einstand? Muss man da noch irgendetwas tun, so wie ein Spieler, der neu zu einem Club kommt?

Ja, jeder neue Spieler muss auf jeden Fall einen Einstand bezahlen. Und jeder, der die Binde trägt, muss auch einen Einstand zahlen. Aber das habe ich schon hinter mir. Wir gehen heute alle zusammen essen und dann werde ich, glaube ich, auch einen Teil der Rechnung übernehmen.

Und die Binde hat Ihnen Glück gebracht! Torschütze heute beim 2:0 gegen 1860 München, nächste Woche der Start in die 2. Liga. Sie haben schon so viele Vorbereitungen mitgemacht. Was ist Ihr Gefühl? Wie bereit ist die Mannschaft für die nächste Woche?

Ich glaube, man hat schon gesehen, was unsere Ansätze sind im Spiel. Wir wollen viel den Ball haben. Wenn wir den Ball verlieren, wollen wir schnellstmöglich dafür sorgen, dass der Ball wieder bei uns ist. Ich glaube, kein Fußballer spielt gerne Vorbereitungen. Wir freuen uns jetzt alle darauf, dass es endlich wieder losgeht. So ein Ligaspiel ist dann doch immer noch was anderes. Aber ich glaube, wir sind gut vorbereitet und ich bin optimistisch, dass wir nächste Woche gut in die Saison starten.