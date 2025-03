Leichtathletik | Hallen-EM Nervenstarke Malaika Mihambo holt Bronze - Drama um Mikaelle Assani Stand: 08.03.2025 22:14 Uhr

Malaika Mihambo springt bei der Hallen-EM ganz spät zu Bronze, Teamkollegin Mikaelle Assani erlebt ein Drama.

Weitsprung-Olympiasiegerin Malaika Mihambo von der LG Kurpfalz hat ihren ersten internationalen Titel in der Halle verpasst. Mihambo sprang bei den Europameisterschaften in Apeldoorn im letzten Versuch auf 6,88 Meter und damit noch auf den Bronze-Rang.

Ganz zufrieden war sie nicht. "Natürlich weiß ich, dass ich unter meinem Potenzial geblieben bin. Das ist es, was einen zähneknirschend zurücklässt", sagte Mihambo. "Aber man kann nicht immer auf Nummer eins sein. Heute war es Bronze und das ist auch jede Menge wert."

Weitspringerin Mikaelle Assani aus Karlsruhe stürzte beim Anlauf zu ihrem letzten Versuch heftig. Die 22-Jährige hielt sich danach die Oberschenkel und wurde dann in einem Rollstuhl unter Tränen aus der Halle in den Niederlanden gefahren. Assani wurde mit 6,32 Metern Achte.

Danach zeigte Mihambo wie so oft am Ende ihren besten Sprung. Zuvor traf die 31-Jährige den Absprung einfach nicht richtig, während die Konkurrentinnen an die sieben Meter heran sprangen. Den Sieg holte die Italienerin Larissa Iapichino mit 6,94 Metern vor der Schweizerin Annik Kälin (6,90).

Ogunleye kämpft am Sonntag um Medaille

Am Sonntag zählt im Kugelstoßen Olympiasiegerin Yemisi Ogunleye zu den Favoritinnen. Die Mannheimerin übertraf in der Qualifikation mit 18,95 Metern im zweiten Versuch die geforderten 18,80 Meter. Die Niederländerin Jessica Schilder war mit 19,92 Metern klar am besten. "Ich gehe hier nicht so locker rein und sage: Die Goldmedaille gehört mir. Es ist ein Kampf, genauso, wie es auch bei Olympia war", sagte Ogunleye, die sich am Samstagvormittag ein wenig schwertat.

Sendung am So., 9.3.2025 6:00 Uhr, SWR Aktuell am Morgen, SWR Aktuell