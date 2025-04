Vor Heimspiel gegen Wolfsburg Nelson Weiper: Mainz 05 hat "nix zu verlieren, nur was zu gewinnen" Stand: 17.04.2025 10:54 Uhr

Mainz 05 will nach vier Spielen ohne Sieg gegen VfL Wolfsburg in die Erfolgsspur zurückkehren. SWR Sport hat mit Angreifer Nelson Weiper darüber gesprochen, wie das gelingen kann.

Wenn die Rheinhessen am Samstag die Wölfe empfangen (15:30 Uhr im Liveticker und Audiostream auf sportschau.de), geht es für die 05er weiter um die Teilnahme an einem europäischen Wettbewerb. Trotz der Ergebnisdelle mit zuletzt nur zwei Punkten aus vier Spielen stehen die Mainzer auf dem fünften Platz, nur zwei Zähler hinter den Champions-League-Rängen.

Dass die Ausgangslage nicht noch besser ist, liegt unter anderem an der 0:2-Niederlage bei der TSG Hoffenheim am letzten Wochenende. Dabei hatte Mainz im Kraichgau auch ohne den erkrankten Jonny Burkardt und den gesperrten Nadiem Amiri die bessere Mannschaft gestellt, aber seine Chancen nicht verwertet.

Mainz will gegen Wolfsburg wieder dreifach punkten

Auch Nelson Weiper bot sich mehrmals die Gelegenheit auf einen Treffer, doch der 20-Jährige setzte zwei Kopfbälle knapp neben und über das Tor. Umso kämpferischer gibt er sich im SWR-Interview vor dem Spiel gegen die Wölfe. "Es wird wichtig. Wir wollen die drei Punkte holen. Und wir müssen die drei Punkte holen, wenn wir da oben bleiben wollen", sagte der Stürmer.

Dabei gelte es weiterhin, nicht zu verkrampfen, sondern die große Chance in den Fokus zu rücken, die sich in dieser Saison ergibt: "Wir haben ja eigentlich nix zu verlieren, wir haben nur was zu gewinnen. Weil Mainz 05 nicht so häufig in der Europa League oder Champions League spielt."

Das Erfolgsrezept ist dabei laut Weiper ganz einfach: "Wir müssen so weiterspielen, wie wir es in der Hinrunde und zu Teilen auch in der Rückrunde gemacht haben." Zur Kopfsache werde der Kampf um das internationale Geschäft dabei nicht, aber "wir wissen schon, um was wir spielen können und dürfen". Zuletzt hatte auch Mannschaftskollege Dominik Kohr im Gespräch mit SWR Sport gefordert, wieder "befreit aufzuspielen".

34. Spieltag: Bayer 04 Leverkusen (H) 30. Spieltag: VfL Wolfsburg (H)31. Spieltag: Bayern München (A)32. Spieltag: Eintracht Frankfurt (H)33. Spieltag: VfL Bochum (A)34. Spieltag: Bayer 04 Leverkusen (H)

Doppelspitze mit Burkardt?

Ob Weiper wie in Hoffenheim auch gegen Wolfsburg in der Anfangsformation stehen wird, ist derweil noch offen. Womöglich wird er aus der Startelf verdrängt, falls Top-Angreifer Burkardt wieder komplett fit ist. Alternative wäre eine Doppelspitze Weiper/Burkardt. "Das hat ja schon gut geklappt gegen Heidenheim. Ich denke, wir ergänzen uns ganz gut. Ich kann mir das gut vorstellen", sagte Weiper, der beim FCH nach Burkardt-Flanke per Kopf getroffen hatte.

Mit der Entwicklung seiner persönlichen Situation ist Weiper zufrieden. Nachdem er in der Hinrunde sportlich nur eine Nebenrolle gespielt hatte, kommt er mittlerweile regelmäßig zum Einsatz und hat mittlerweile drei Saisontreffer auf dem Konto. Am liebsten wäre es dem 20-Jährigen, wenn schon gegen Wolfsburg ein weiterer dazukommt - damit der Mainzer Traum von Europa weiter lebt.

