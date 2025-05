3. Liga VfB II mit Befreiungsschlag im Abstiegsgipfel Stand: 09.05.2025 20:58 Uhr

Am vorletzten Spieltag der 3. Liga hat sich im Duell der abstiegsbedrohten Zweitvertretungen der VfB Stuttgart II beim BVB II durchgesetzt.

Von Sophie Salmen

Im Kellerduell der 3. Liga hat der VfB Stuttgart II (Tabellen-16.) einen immens wichtigen 1:0-Sieg gegen Borussia Dortmund II (Tabellen-17.) gefeiert. Die 6.213 Zuschauer im Stadion Rote Erde in Dortmund sahen am Freitagabend (09.05.2025) eine über weite Strecken ausgeglichene Partie mit wenig Höhepunkten. Den einzigen Treffer erzielte VfB-Kapitän Dominik Nothnagel (84. Minute).

VfB mit besseren Torgelegenheiten in erster Hälfte

Unter der Woche hatten die BVB-Verantwortlichen Trainer Jan Zimmermann freigestellt, nachdem die vergangenen drei Spiele unter ihm verloren gegangen waren. Für ihn übernahm Mike Tullberg, der ab nächster Saison eh die U23 hätte trainieren sollen. Besser sah die Bilanz vom VfB II aus. In den letzten drei Spielen gab es fünf Punkte, zuletzt gewann das Team von Trainer Markus Fiedler 2:1 gegen Alemannia Aachen.

Die angespannte Tabellensituation war zu Beginn der Partie aber deutlich zu merken. Beide Teams begannen nervös und fehleranfällig. So resultierte die erste große Chance für den VfB II nach zehn Minuten aus einem Lapsus der Dortmunder Hintermannschaft. Franz Roggow spielte VfB-Stürmer Mohamed Sankoh den Ball genau in die Füße. Dieser lief alleine auf BVB-Keeper Marcel Lotka zu, der jedoch parieren konnte. Da wäre mehr drin gewesen für den VfB.

Ausgeglichenes Spiel mit wenig Höhepunkten

Nach einer Viertelstunde Schrecksekunde für den VfB: Innenverteidiger Alexander Groiß bekam im Kopfballduell mit Michael Eberwein den Ellbogen gegen den Kopf und ging mit einer Platzwunde zu Boden. Nach einer Behandlung konnte er mit Turban um den Kopf aber weitermachen. Offensiv passierte in dieser Phase des Spiels wenig. Zu viele Ballverluste im Mittelfeld verhinderten gut herausgespielte Torgelegenheiten auf beiden Seiten. Ballbesitz und Zweikampfquoten waren nach einer halben Stunde relativ ausgeglichen.

Erst knapp zehn Minuten vor dem Halbzeitpfiff gab es die nächste nennenswerter Offensivaktion, und wieder kam sie von den Gästen: Jarzinho Malanga schloss nach einem langen Ball frei von halbrechts von der Strafraumgrenze ab. Sein Abschluss ging jedoch knapp am langen Pfosten vorbei. Danach passierte bis zur Pause nichts mehr, mit dem 0:0 wurden die Seiten gewechselt.

Nothnagel schießt VfB II zum Sieg

In die zweite Hälfte starteten die Schwaben unverändert, bei den Borussen kam Rodney Elongo-Yombo für Kjell Wätjen. Und Elongo-Yombo war es auch, der VfB-Torhüter Dennis Seimen zum ersten Mal wirklich prüfte. Sein Schuss auf das kurze Eck, nachdem er sich nach einer Einzelleistung durch die VfB-Abwehr gedribbelt hatte, wehrte der Schlussmann jedoch zur Ecke ab (52.). Diese brachte nichts ein. Von den Gästen kam in der ersten Viertelstunde nach dem Seitenwechsel gar nichts. Und so brachte Coach Fiedler unter anderem den Erstliga-erfahrenen Justin Diehl für neue Impulse.

Die erste gefährliche VfB-Chance in der zweiten Halbzeit hatte aber wieder Sankoh. Erneut ein langer Ball aus der eigenen Hälfte, wieder ein Abschluss von Sankoh aus zentraler Position - aber wieder kein Problem für Torhüter Lotka (71.). Die BVB-Offensive bekam in dieser Phase keinen Druck mehr auf das VfB-Tor. Und als sich die meisten schon auf das torlose Unentschieden einzustellen schienen, war Nothnagel zur Stelle: Laurin Ulrich schlug eine Ecke in den Strafraum, wo keiner der Borussen klären konnte. Routinier Nothnagel wuchtete den Ball aus kurzer Distanz zur 1:0-Führung für den VfB ins Netz. Der BVB warf nach dem späten Schock noch einmal alles nach vorne, aber auch in den vier Minuten Nachspielzeit gelang der Ausgleich nicht mehr, es blieb beim 1:0 für den VfB II.

VfB II gegen Essen, der BVB in Saarbrücken

Durch den Auswärtserfolg ziehen die Stuttgarter am BVB II vorbei und verlassen die Abstiegsränge. Mit nun 46 Zählern stehen die Schwaben zumindest bis Samstag auf Platz 15. Der ebenfalls abstiegsbedrohte SV Waldhof Mannheim kann mit einem Sieg im Heimspiel gegen Tabellenführer Dresden (14 Uhr, live im SWR Fernsehen und im Livestream) jedoch den VfB wieder verdrängen. Der BVB II steht mit 43 Zählern nun auf einem direkten Abstiegsplatz.

Am letzten Spieltag geht es für die Dortmunder und die Stuttgarter also weiterhin um den Klassenverbleib. Der VfB II empfängt am Samstag (17.05., 13:30 Uhr) Rot-Weiss Essen. Der BVB II muss zur gleichen Zeit beim Aufstiegsaspiranten 1. FC Saarbrücken ran.

Sendung am Sa., 10.5.2025 17:30 Uhr, SWR Sport, SWR