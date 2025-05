Auszeichnung in Baden-Württemberg Heidenheims Trainer Frank Schmidt mit Landesverdienstorden ausgezeichnet Stand: 09.05.2025 16:31 Uhr

Große Auszeichnung für Fußball-Trainer Frank Schmidt vom 1. FC Heidenheim: Ministerpräsident Winfried Kretschmann hat ihn für seinen sportlichen Erfolg mit dem Landesverdienstorden ausgezeichnet.

Von Sophie Salmen

Für seinen sportlichen Erfolg und seine langjährige Arbeit als Trainer des Fußball-Bundesligisten 1. FC Heidenheim hat Frank Schmidt den Verdienstorden des Landes Baden-Württemberg erhalten. Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) überreichte die Auszeichnung an den 51-Jährigen und 23 weitere Personen am Freitag im Barockschloss Mannheim.

Mit mehr als 17 Jahren ohne Unterbrechung beim FCH ist Schmidt der dienstälteste Trainer im deutschen Profifußball. "Seit 2007 ist Frank Schmidt Cheftrainer des 1. FC Heidenheim und hat den Verein zu beispiellosen Erfolgen geführt", hieß es in der Begründung des Staatsministeriums. "Diese Erfolge belegen Schmidts außergewöhnliches Talent, ein Team zu formen und zu Höchstleistungen zu motivieren." Seine Trainerphilosophie basiere auf Vertrauen, Respekt und harter Arbeit.

Aus der Oberliga bis nach Europa

Schmidt übernahm die Mannschaft von der Schwäbischen Alb im September 2007 in der Oberliga und führte sie Schritt für Schritt nach oben. 2023 gelang erstmals der Aufstieg in die Bundesliga, ein Jahr später qualifizierte sich Heidenheim für die Conference League. Damit gelang die erste Teilnahme in der Vereinsgeschichte an einem europäischen Wettbewerb. In dieser Saison kämpft der FCH als Tabellen-16. noch um den Klassenverbleib.

Der Verdienstorden ist die höchste Auszeichnung des Landes Baden-Württemberg. Er wird besonders für Leistungen im politischen, sozialen, kulturellen und wirtschaftlichen Bereich verliehen. Auch Jürgen Klopp, der frühere Meistertrainer von Borussia Dortmund und des FC Liverpool, sowie Christian Streich, ehemaliger Coach des SC Freiburg, haben den Orden bereits erhalten.