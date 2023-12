Fußball | Bundesliga Mitglieder-Boom: Die Eichhörnchen vom 1. FC Heidenheim sind so beliebt wie nie Stand: 01.12.2023 08:07 Uhr

Schon vor dem Spiel bei RB Leipzig erreicht der 1. FC Heidenheim einen Meilenstein. Die Popularität wächst, das Punktekonto ebenfalls – wenn auch unterschiedlich schnell.

Frank Schmidt muss grinsen. "Ich habe mich nicht versprochen", sagt der Trainer des 1. FC Heidenheim – und betont damit jenen Satz, den er nur wenige Momente vorher ausgesprochen hatte: "Auf einmal bestand die Gefahr, dass wir aufsteigen."

"Auf einmal", das war im Laufe der vergangenen Zweitliga-Saison. Eine "Top-Saison", wie Schmidt zurecht zurückblickt, in der der Club mit jedem Sieg auch ein kleines Stück populärer wurde. Längst ist aus der Gefahr Realität geworden, der FCH kickt wahrhaftig in der Fußball-Bundesliga, ist so erfolgreich und so beliebt wie noch nie.

Die Verdreifachung der Mitgliederzahl von 3.000 auf 9.000 binnen sechs Monaten, die der Verein in dieser Woche bekanntgab, ist der beste Beleg. Und für Schmidt alles andere als Zufall. Die Erfolge der Spielzeit 2022/23, allen voran aber die Mannschaft und die Heidenheimer DNA – "damit konnten sich die Menschen identifizieren. Identifikation und Erfolg sind für mich als Trainer zwei wichtige Elemente."

1. FC Heidenheim: Jeder Punkt zählt

Mit der generellen Wahrnehmung ihrer Entwicklung können sie in Heidenheim also gut leben, mit den Ansichten über ihre Leistungen als Aufsteiger war das zuletzt nicht immer der Fall. Dass nach dem 0:0 gegen den VfL Bochum mehr über die in der Schlussphase vergebene Großchance von Torjäger Tim Kleindienst und weniger über den nächsten Punktgewinn gesprochen wurde – für den Coach ist genau das eine "falsche Wahrnehmung".

Schließlich, so Schmidt, gebe es keine Garantie, "dass wir die an die Wand spielen, dass wir jedes Heimspiel gewinnen". Mit Teams wie Bochum sei der 1. FC Heidenheim zwar durchaus auf Augenhöhe, Partien wie die am vergangenen Sonntag könne der Ostalb-Club definitiv gewinnen. "Aber auch ein Punkt ist etwas, was du mal mitnehmen musst", sagt Schmidt.

Vor dem 13. Spieltag beim Tabellenfünften RB Leipzig am kommenden Samstag (ab 15:30 Uhr im sportschau.de-Livecenter) bemüht der 49-Jährige einen tierischen Vergleich: "Es ist sehr kalt draußen, es liegt Schnee. Für die Eichhörnchen ist es momentan schwierig, Nahrung zu finden. Genauso spielen wir Fußball – jede Nuss, jedes Korn nehmen wir mit." Ein Satz, bei dem Frank Schmidt ein weiteres Mal grinsen muss.

Sendung am So., 3.12.2023 22:05 Uhr, SWR Sport, SWR