Fußball | Bundesliga Mit Standards zum Sieg: Freiburgs Grifo spricht von "hartem Kampf"

Erst per Elfmeter getroffen, dann per Eckstoß das zweite Tor vorbereitet: Beim Freiburger Sieg gegen Augsburg war Vincenzo Grifo der Matchwinner. Vor dem Spiel wurde es emotional.

Christian Streich herzte Matchwinner Vincenzo Grifo schon weit vor dem Abpfiff. Er drückte ihn bei dessen Auswechslung ganz fest an sich. Denn mit einem Elfmeter in den Winkel und einer perfekt getretenen Ecke hatte Grifo die Freiburger zum 2:0-Sieg gegen den FC Augsburg geführt. "Es war heute absolut ein Kampf", sagte Vincenzo Grifo im Interview mit SWR Sport. "Wir haben gewusst, was auf uns zukommt. Augsburg ist eine sehr robuste Mannschaft und hat sehr viel Qualität."

Vor der Partie wurde es kurz emotional: Beim Warmmachen liefen die Spieler des Sport-Clubs mit Trikots von Christian Günter auf. Der Kapitän hatte nach seiner Arm-Operation mit einer Infektion einen Rückschlag erlitten und fällt bis mindestens Jahresende aus. "Ich glaube, das ist das Mindeste, was wir für ihn machen können", sagte Grifo im Anschluss an die Partie. "Er hat eine schwierige Zeit jetzt hinter sich und ist auf dem Weg der Besserung. Wir sind für ihn da."

Furiose erste zehn Minuten mit Elfmeter-Tor

Auch ohne seinen Anführer erwischte Freiburg einen Blitzstart. Iago trat den clever agierenden Roland Sallai unbeholfen im Strafraum um, Grifo versenkte den Strafstoß eiskalt. Doch Augsburg schüttelte sich schnell, es ging munter hin und her. Nach Katastrophen-Rückpass von Yannik Keitel verpasste Philip Tietz im Eins-gegen-Eins mit Noah Atubolu den schnellen Ausgleich (9.). Nach den furiosen ersten zehn Minuten schlief die Partie vor 33.134 Zuschauern allerdings komplett ein. Augsburg presste über den ganzen Platz Mann gegen Mann, erstickte so viele Freiburger Kombinationen im Keim. Mit dem Ball konnten die bayerischen Schwaben aber auch kaum etwas anfangen. So gab es bis zur Pause enorm viel Leerlauf.

Nach dem Wechsel passierte weiter wenig. Beide Teams schlugen viele lange Pässe, gingen dann auf den zweiten Ball - ertragreich war das nicht. Folgerichtig brauchte es einen Standard, Lienhart nickte eine Ecke des starken Grifo ein. Die beste Chance für Augsburg vergab der Ex-Freiburger Ermedin Demirovic ebenfalls nach einer Ecke (67.). Sven Michels (80.) Anschlusstreffer zählte wegen einer Abseitsstellung nicht. Matchwinner Grifo war nach der Partie erleichtert und zufrieden: "Ich bin sehr stolz auf meine Mannschaft, die Atmosphäre war gut."

Auf Freiburg warten West Ham United und Bayern München

Dem SC Freiburg steht jetzt eine Hammer-Woche bevor: Am Donnerstag geht's gegen West Ham United in der Europa League weiter, am Sonntag wartet in der Bundesliga dann Bayern München auf das Team von Christian Streich.