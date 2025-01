Fußball | Bundesliga Mehr Wucht und viel Liebe - Jamie Leweling zurück beim VfB Stand: 11.01.2025 10:48 Uhr

Nach mehr als zwei Monaten Verletzungspause kehrt Jamie Leweling gegen den FC Augsburg wieder auf den Bundesliga-Rasen zurück. Mit ihm kehren Tempo und die vermisste Variabilität ins VfB-Spiel zurück.

Die Botschaft des Rückkehrers zum neuen Jahr ist unmissverständlich: Für den Verein für Bewegungsspiele und Stuttgart allgemein hat Jamie Leweling nur ein Wort übrig: "Liebe". Es ist zu spüren, dass er seinen bisherigen Weg beim VfB Stuttgart zu schätzen weiß.

"Der VfB hat mich aufgenommen, als ich ganz unten am Boden war und hat mich jetzt zu dem gemacht, was ich bin", sagte Leweling unlängst bei "Sky". Eine Rückschau auf die für ihn wenig zufriedenstellende und glamouröse Zeit bei Union Berlin, wo der aktuelle deutsche Nationalspieler in der Saison 2022/23 lediglich 16 Saisoneinsätze (zwei Torbeteiligungen) zu verbuchen hatte.

Der VfB Stuttgart als Turnaround in Lewelings Karriere

Ganz anders beim VfB Stuttgart, wo er in seiner Debüt-Saison in allen 34 Spielen auf dem Platz stand, für das VfB-Spiel und auch die Kabine - unter anderem zwischendurch als DJ - immer wertvoller wurde. Nach anfänglichen Schwierigkeiten und vor allem Chancenwucher wurde Leweling bereits als Chancentod abgestempelt. Doch spätestens sein erlösendes erstes Tor beim 5:2 gegen Leipzig im Januar 2024 war sein persönliche Brustlöser.

Seitdem liefert der gebürtige Nürnberger konstant, spielte sich mehr und mehr in die Hoeneß-Elf und machte sich für seinen Coach unverzichtbar. Vier Tore und sieben Assists standen pünktlich zum Saisonende mit der eingetüteten Vizemeisterschaft als Lewelings Leistungsnachweis.

Sein Weg dürfte Jamie Leweling manchmal wohl selbst wie ein Fiebertraum vorkommen. Als bestes Beispiel sei Montag, der 14. Oktober 2024 genannt. Jener Abend in München, als der 23-Jährige auch und vor allem wegen der Verletzung von Jamal Musiala von Bundestrainer Nagelsmann nachnominiert wurde - und prompt im ersten Spiel sein erstes Länderspiel erzielte. Und das nicht gegen Litauen oder Malta, sondern gegen die Niederlande.

"Am liebsten jedes Spiel voll durchjagen" - Geduld gefragt

Dass Leweling direkt wieder durchstartet und nahtlos anknüpft an seine Leistungen, ist nicht zu erwarten. Zumindest bremst Trainer Sebastian Hoeneß solche Erwartungen. "Da wird Geduld gefragt sein. Am liebsten würde ich sie (Leweling und Undav, Anm. d. Red.) direkt wieder jedes Spiel die volle Spielzeit durchjagen, aber dann würde ich unverantwortlich handeln."

Auch die Performance brauche Geduld. Eine Grunderwartung gibt es von Hoeneß an den 23-Jährigen als auch an den wiedergenesenen Undav: "Dass sie alles reinhauen, wenn sie auf dem Platz stehen." Er freue sich vor allem über "die Wucht und Power von Jamie, aber auch über die Finesse und Kreativitiät von Deniz". Diese Eigenschaften und Stärken habe man in den letzten Wochen des Jahres logischerweise vermisst.

Auch in den Wochen, in denen Jamie Leweling diese Spielzeit auf dem Platz stand, drückte er dem VfB-Spiel wieder seinen Stempel auf; traf beim 3:3 gegen Mainz 05 am 2. Spieltag und legte sehenswert Deniz Undavs historischen Treffer zum zwischenzeitlichen 1:1 (Entstand 1:3) im Santiago Bernabeu auf.

Weniger Wucht und Tempo - Leweling fehlte im Stuttgarter Spiel

Was ein Fehlen des Flügelflitzers unterdessen bewirken kann, war in den letzten Monaten öfter zu beobachten. Seit seiner Verletzung am 1. November wirkte die VfB-Offensive in einigen Spielen uninspiriert, ausrechenbar und zu wenig durchschlagskräftig. Auch, weil das Tempo des schnellen Außenspielers Leweling fehlte, dürfte mancher VfB-Fan öfter mal die Abwandlung einer bekannten Fußballweisheit auf den Lippen gehabt haben: "Ein Leweling würde dem Spiel gut tun."

Nun ist er wieder da, voller Tatendrang und spätestens bis zum Spiel in Augsburg (Sonntag, 17:30 Uhr / live im Audiostream der Sportschau) laut eigener Aussage wieder "topfit". Sein Weg beim VfB Stuttgart geht also weiter. Man darf gespannt sein, wie er sich nach seinem gut 30-Minuten-Einsatz beim Test gegen Ajax Amsterdam (2:2) im VfB-Ensemble wieder einfügt.

Jamie Lewelings Weg geht also pünktlich zum ersten Spiel im neuen Jahr weiter. Ein bislang bemerkenswerter Weg bei einem Verein, dem er viel Dankbarkeit entgegenbringt: "Er hat mich von ganz unten begleitet bis ich jetzt ein gestandener Bundesligaspieler und Nationalspieler bin, dass ich Champions League spielen durfte."

