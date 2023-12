Fußball | 2. Bundesliga Medien: Miroslav Klose wird nicht FCK-Trainer - Dimitrios Grammozis im Anflug? Stand: 02.12.2023 20:57 Uhr

Miroslav Klose wird laut einem Bericht nicht Trainer beim 1. FC Kaiserslautern. Der frühere Torjäger wurde am Betzenberg als Nachfolger von Dirk Schuster gehandelt. Stattdessen gibt es nun einen neuen Kandidaten.

Ex-Weltmeister Miroslav Klose gehört offenbar nicht mehr zu den Kandidaten auf den Trainerposten bei seinem Ex-Club 1. FC Kaiserslautern. Das berichten "Sport1" und "Sky Sport News". Der Zweitligist hatte sich am Donnerstag überraschend von Aufstiegstrainer Dirk Schuster getrennt.

Im Auswärtsspiel gegen den 1. FC Magdeburg an diesem Samstag (20:30 Uhr) wird die Mannschaft aus dem bestehenden Trainerteam um Oliver Schäfer, Niklas Martin, Andreas Clauß und Teammanager Florian Dick betreut.

Auch Michael Wimmer soll aus dem Rennen sein

Obwohl sich FCK-Geschäftsführer Thomas Hengen schon vor der Trennung von Schuster mit dem ehemaligen deutschen Nationalspieler Klose getroffen habe, komme das mögliche Engagement nicht zustande, hieß es nun. Aus dem Rennen sein soll auch Michael Wimmer, aktuell Trainer bei Austria Wien.

YouTube-Video von SWR Sport Fußball : "Hammer-Entscheidung: Aus für Dirk Schuster - Dein FCK #91 | SWR Sport"

Klose hatte bis März dieses Jahres den österreichischen Erstligisten SCR Altach trainiert. Seitdem ist der Weltmeister von 2014 ohne Verein. Beim FCK hatte Klose einst sein Bundesliga-Debüt gegeben, ehe er 2004 zu Werder Bremen wechselte.

Gespräche mit Dimitrios Grammozis?

Ein möglicher Trainerkandidat ist nun Dimitrios Grammozis, der fünf Jahre in Kaiserslautern gespielt hat. Mit dem 45-jährigen ehemaligen Trainer von Darmstadt 98 und des FC Schalke 04 habe FCK- Geschäftsführer Thomas Hengen nach "Sky"-Informationen Gespräche geführt. Hengen und Grammozis spielten von 2001 bis 2004 gemeinsam für Kaiserslautern.

Vor dem Spiel gegen den 1. FC Magdeburg wollte der Sport-Geschäftsführer der Pfälzer hingegen weder bestätigen noch dementieren, dass ein neuer Trainer am Sonntag vorgestellt werde. "Wir äußern uns nicht zu irgendwelchen Namen und Gerüchten", sagte Hengen. Die "Bild" hatte am Samstag berichtet, der ehemalige FCK-Profi Grammozis werde am Sonntag einen Vertrag in Kaiserslautern unterschreiben. Der Grieche ist seit seiner Freistellung beim FC Schalke 04 vor einem Jahr ohne Job.

