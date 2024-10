Fußball | Bundesliga Marius Bülter: "Die Tendenz geht in die richtige Richtung" Stand: 21.10.2024 10:48 Uhr

Marius Bülter ist aktuell in guter Form. Der Offensivspieler sieht seine TSG Hoffenheim nach dem 3:1-Heimsieg gegen Bochum im sanften Aufwind.

Die Saison hat sich für den Hoffenheimer Offensiv-Spezialisten Marius Bülter bislang richtig gut angelassen: Nach sieben Spieltagen kann er bereits vier Tore für sich verbuchen. Auch gegen den VfL Bochum gelang ihm ein Treffer. Hinzu kommen zwei Vorlagen. Das macht in Summe sechs Scorerpunkte für Marius Bülter. Aus Sicht der TSG ist dies jedoch nur ein glückliches Einzelschicksal eines Spielers.

Der Verein hinkt seinen Erwartungen deutlich hinterher. Insofern war der Heimsieg gegen den VfL Bochum so etwas wie eine Hallo-Wach-Pille für die Kraichgauer: "Ich denke schon, dass die Tendenz bei uns in die richtige Richtung geht. Aber 100 Prozent gefestigt sind wir noch nicht," so Marius Bülter in der Sendung SWR Sport.

Nach Bochum ist vor Porto und Heidenheim

Inwieweit der Heimsieg gegen Bochum, der erste Dreier in der Bundesliga seit August, ein Booster für das Selbstbewusstsein war, wird sich schon am Donnerstag in der Europa League zeigen. Denn da geht es für Bülter und und sein Team nach Portugal zum renommierten FC Porto.

Audio-Tipp Die TSG Hoffenheim reist am dritten Spieltag der Europa League zum FC Porto. Heidenheim muss in der Conference League auswärts bei Pafos FC auf Zypern ran. Die Partien am 24.10.2024, ab 20:55 Uhr in der SWR Audio-Konferenz.

Der 27-Jährige ist in seiner Karriere zum ersten Mal mit einem Verein international im Einsatz. Seine Vorfreude auf diese Partie ist groß: "Das ist super-besonders", so Bülter. "Donnerstag in Porto, da freut man sich darauf. Das ist ein riesengroßer Verein und ein großes Stadion. Das sind Erfahrungen, die man sein Leben lang mitnimmt." Das Ziel: Die Rückreise mit drei Punkten im Gepäck antreten. Am folgenden Sonntag gilt es dann für die TSG Hoffenheim, die positive Tendenz in der Bundesliga fortzuführen. Ab 19:30 Uhr müssen die Kraichgauer auf der Ostalb beim 1. FC Heidenheim ran.

