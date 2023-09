Fußball-Bundesliga Mainz 05 monatelang ohne Hanche-Olsen, Guilavogui kommt Stand: 25.09.2023 16:26 Uhr

Fußball-Bundesligist Mainz 05 muss monatelang auf Innenverteidiger Andreas Hanche-Olsen verzichten. Auf einer anderen Position haben die Rheinhessen nachgelegt.

Innenverteidiger Andreas Hanche-Olsen fällt bei Mainz 05 länger aus. Der 26 Jahre alte Norweger muss sich einer Operation am Sprunggelenk unterziehen, wie die Rheinhessen am Montag mitteilten. Er werde vier bis sechs Monate fehlen. Trainer Bo Svensson muss bei den kriselnden Mainzern derzeit schon auf Toptalent Nelson Weiper (Eingriff im Knie) verzichten. Zudem ist dessen Sturm-Kollege Jonathan Burkardt dauerverletzt.

Weil auch Maxim Leitsch mit einer langwierigen Innenband-Verletzung fehlt, stehen Chefcoach Svennsson mit Stefan Bell, Edimilson Fernandes und Sepp van den Berg auf absehbare Zeit nur nur noch drei erfahrene Innenverteidiger und der 18-jährige Philipp Schulz zur Verfügung. Schon beim 1:2 beim FC Augsburg musste der gelernte Mittelfeldspieler Dominik Kohr die Abwehr des Tabellenletzten zusammenhalten. Mit Silvan Widmer und Phillipp Mwene fehlten zusätzlich zwei Außenverteidiger. Auch Ersatzmann Danny da Costa musste nach einem Schlag gegen den Knöchel noch vor der Pause ausgewechselt werden.

Mainz 05 hat ein Abwehr-Problem

Die vielen Ausfälle kann Mainz 05 sportlich nur schwer verkraften. Denn nach 14 Gegentoren in den ersten fünf Spielen (nur Darmstadt 98 ist in dieser Kategorie schlechter) gilt die Defensive als die größte Schwäche der Mainzer. Das kann auch Sportdirektor Martin Schmidt nicht wegdiskutieren: "Wenn man sich die letzten fünf Gegentore anschaut, ähneln sie sich." Es seien die kleinen Dinge in der Defensive, über die der Tabellenletzte derzeit stolpere. Schmidt meint: "Es hilft natürlich auch nicht, wenn an jedem Spieltag eine neue Kette auf dem Platz steht."

Diese Verteidiger könnten Mainz 05 jetzt helfen

Nach der langwierigen Verletzung von Hanche-Olsen ist Mainz 05 auf der Suche nach neuen Defensiv-Spielern. "Wir schauen uns den Markt an", sagt Schmidt der Mainzer Allgemeinen Zeitung.

Da der Transfermarkt in Deutschland seit dem 1. September geschlossen ist, können die Rheinhessen nur noch Spieler ohne Vertrag verpflichten. Die Mainzer Allgemeine Zeitung spekulierte bereits, ob Mainz 05 die vertragslosen Nationalspieler Nico Schulz (zuletzt Borussia Dortmund), Marvin Plattenhardt (zuletzt Hertha BSC) oder Skhodran Mustafi (UD Levante) verpflichten könnte.

Mainz 05 verpflichtet Ex-Wolfsburger Guilavogui

Mainz 05 verpflichtet Joshua Guilavogui.

Einen vertragslosen Mittelfeldspieler hat Mainz 05 bereits verpflichtet: Wie der Verein am Montagnachmittag meldete, wird sich Josuha Guilavogui den Rheinhessen anschließen. Der 33 Jahre alte französische Mittelfeldspieler spielte von 2014 bis Januar 2023 beim VfL Wolfsburg und war zuletzt ein halbes Jahr an Girondins Bordeaux ausgeliehen. Nach Angaben der Sportzeitung "L'Équipe" soll er in Mainz einen Zweijahresvertrag erhalten. Der Tabellenletzte der Bundesliga hat sich bisher nicht dazu geäußert.