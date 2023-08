Fußball | Bundesliga Mainz 05: Erster Saisonsieg gegen "agressive Bremer"? Stand: 31.08.2023 16:24 Uhr

Gegen Werder Bremen hofft der 1. FSV Mainz 05 auf den ersten Saisonsieg. Trainer Bo Svensson erwartet einen aggressiven Gegner und freut sich auf das Weserstadion.

Trainer Bo Svensson vom 1. FSV Mainz 05 will den kommenden Gegner Werder Bremen nach dessen Niederlagen nicht unterschätzen. "Ich erwarte eine sehr aggressive Bremer Mannschaft, die vor eigener Kulisse rausgehen will und versuchen wird, Tempo reinzubringen und die Fans mitzuziehen", sagte der Däne. Seine Mannschaft müsse am Samstag (15:30 Uhr, live in SWR1 Stadion) "versuchen, dagegenzuhalten", betonte Svensson.

Svensson: Weserstadion ist "Erlebins"

Auf die Atmosphäre im Weserstadion freut er sich besonders: "Schon als Spieler war es immer ein tolles Erlebnis, dort zu spielen, weil es einfach eine geile Stimmung ist. Es ist ein Bundesligastadion mit Geschichte. Das merkt man dort." Wie auch Bremen ist Mainz bisher noch ohne Sieg in der Liga. Beim 1:1 gegen Eintracht Frankfurt hätten Svensson allerdings "wirklich viele Sachen gut gefallen".

In Bremen steht dem Trainer wohl auch Karim Onisiwo wieder zur Verfügung. Der Offensivspieler, der gegen Frankfurt aufgrund eines grippalen Infekts gefehlt hatte, habe wieder "voll mittrainiert". Auch Anton Stach wird aller Voraussicht nach im Kader stehen, der Wechsel des Mittelfeldspielers zur TSG Hoffenheim kommt laut Aussage von Mainz-Sportvorstand Christian Heidel nicht zustande. Stürmer Ludovic Ajorque (Muskelfaserriss) und Innenverteidiger Maxim Leitsch (Innenbandverletzung im Knie) fallen dagegen in Bremen aus.