Hier schlug das 05er-Herz Letztes Spiel vor der "Süd": Jürgen Klopp will persönlich Abschied nehmen Stand: 08.09.2023 09:26 Uhr

Das Mainzer Bruchwegstadion: Hier wurde nach Niederlagen zusammen getrauert, nach Siegen gemeinsam gefeiert. Mit einer großen Party verabschieden sich die 05-Fans von ihrer "Süd". Mit Jürgen Klopp kommt ein besonderer Gast zu Besuch.

Hier schlug das Herz der Fans von Mainz 05. Bunt, laut und voll, so kannte man die Südtribüne im Bruchwegstadion, so wird sie am 9. September 2023 ein letztes Mal erstrahlen. Mit dabei sein wird dann auch Jürgen Klopp, die 05er-Legende und aktueller Trainer des FC Liverpool. Das haben die Rheinhessen auf ihren Social-Media-Kanälen bekannt gegeben.

Buntes Rahmenprogramm am gesamten Wochenende

Die Fanabteilung mit der "AG-Vereinsgeschichte", das Fanprojekt, die Supporters und die Ultraszene, organisieren zum Abschiedsspiel von der Südtribüne ein buntes Rahmenprogramm. Los geht es um 13:00 Uhr. Ein Testspiel gegen den Drittligisten MSV Duisburg ist der größte Programmpunkt am Samstag. Rund um dieses Spiel wird es eine Talkrunde mit ehemaligen Spielern, bei der auch die Fans mit ihren Geschichten zu Wort kommen sollen geben. Ein Tag, an dem jeder in Erinnerungen ans Bruchwestadion schwelgen kann. Info-Wände werden die Geschichte der Südtribüne nachzeichnen. Am Stand der "AG-Vereinsgeschichte" werden die Fans die Gelegenheit haben, sich mit der Trophäe der Deutschen Meisterschaft der A-Junioren von 2009 zu fotografieren.

Als Stadionsprecher fungiert unter anderem Klaus Hafner. Nach dem Spiel wird es hinter der Südtribüne mehrere kleine Konzerte geben, um den Abend gemeinsam ausklingen zu lassen. Das Ende der Veranstaltung ist für 22 Uhr vorgesehen.

Ein Stadion mit Geschichte

Das Bruchwegstadion wurde 1929 eröffnet. Nach dem Zweiten Weltkrieg war das Stadion zwei Jahre nicht bespielbar. Im Februar 1947 kehrte Mainz 05 an den Bruchweg zurück. Bei der 1:4-Niederlage gegen den 1. FC Kaiserslautern im April 1953 war das Stadion mit knapp 20.000 Fans erstmals ausverkauft. 1953 bekam das Bruchwegstadion einen Rasenplatz. Beim Freundschaftsspiel gegen Borussia Mönchengladbach im Sommer 1995 wurde die Flutlichtanlage eingeweiht. Wenig später bekam das Stadion erstmals eine elektronische Anzeigetafel.

Die Anzeigetafel des alten Mainzer Bruchwegstadion

In den 1990ern und den frühen 2000ern wurde das Stadion mehrfach modernisiert. Nach dem Bundesliga-Aufstieg 2004 wurden neben der Haupttribüne zwei weitere unüberdachte provisorische Zusatztribünen mit jeweils 800 Plätzen erbaut.

Im Mai 2011 zogen die Profis schließlich, der Bruchweg war schlicht zu klein für die Bundesliga geworden, in die neue Arena am Europakreisel. Seitdem wird das Bruchwegstadion von der U23 der Mainzer als Spielstätte genutzt. Auch die Jugendmannschaften aus dem Nachwuchsleistungszentrum spielen dort. Am 7. September 2021 wurde das gesamte Stadionareal inklusive des Nachwuchsleistungszentrums zu Ehren des ehemaligen Trainers der Profimannschaft von Mainz 05, Wolfgang Frank, zum "Wolfgang Frank Campus am Bruchweg" umbenannt.

Social-Media-Beitrag auf Instagram: Jürgen Klopp kommt zum Abschied der Südtribüne am Mainzer Bruchweg

Abschied von der Südtribüne

Eine der beiden Hintertortribünen wurde bereits vor einigen Jahren zurückgebaut. In naher Zukunft wird dann die Südtribüne, das Herzstück des Bruchwegstadions abgerissen. Hier hatten auf den Stehplätzen die Fans von Mainz 05, allen voran die Ultras, ihre Heimat. In Zukunft soll hier ein Gebäude entstehen, in dem das Nachwuchsleistungszentrum und weitere Büroräume der Geschäftsstelle unterkommen sollen.

Das Bruchwegstadion wird aber nicht ganz verschwinden. In der Hauptribüne sind seit Jahren die Profis mit ihren Kabinen, Kraft- und Trainingsräumen untergebracht. Der Sportvorstand, der Trainer-Staff und das Nachwuchsleitungszentrum haben dort ihre Büros. Mit dem Neubau an der Stelle, wo heute noch die Südtribüne steht, wird Mainz 05 in naher Zukunft ein topmodernes Trainingsgelände mit Geschäftsstelle vorweisen können.