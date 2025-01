Wettkämpfe der Nordischen Kombination standen auf der Kippe Kunstschnee und hunderte Helfer: Schonach fiebert Weltcup entgegen Stand: 16.01.2025 17:05 Uhr

Bis vor wenigen Tagen war unklar, ob der Weltcup in Schonach im Schwarzwald stattfinden kann. Nun sind die Vorbereitungen an der Loipe und der Skisprungschanze fast abgeschlossen.

Unermüdlich walzen drei Pistenraupen durchs Langlaufstadion Wittenbach in Schonach (Schwarzwald-Baar-Kreis), um die Loipe wettkampftauglich zu machen. Immer wieder gabeln sie mit ihren Schaufeln Schnee auf, um ihn an einer anderen Stelle der Strecke abzuladen und plattzudrücken. Mitte der Woche laufen die Vorbereitungen für den Weltcup an diesem Wochenende auf Hochtouren. Vom 17. bis 19. Januar wird die Weltelite der Nordischen Kombination in Schonach antreten. Wenig deutet an diesem nebelverhangenen Tag daraufhin, dass bis vor kurzem noch unklar war, ob die Wettkämpfe überhaupt stattfinden können.

Absage von Weltcup in Schonach stand kurz bevor

Bis zum vergangenen Sonntag stand der Weltcup auf der Kippe. Denn der Schnee, der über die Weihnachtstage in Schonach und Umgebung gefallen war, war wegen der hohen Temperaturen Anfang des Jahres zu weiten Teilen geschmolzen. Am vergangenen Donnerstag waren Verantwortliche vom Ski-Weltverband FIS und dem Deutschen Skiverband (DSV) vor Ort, um sich ein Bild von der Lage zu machen.

"Wenn wir da eine Entscheidung hätten treffen müssen, hätten wir absagen müssen, weil einfach kein Schnee beziehungsweise zu wenig Schnee da war", sagt Jörg Frey, Bürgermeister von Schonach. Doch die Frist wurde noch einmal verlängert, und das Wetter spielte mit. Schließlich gaben die Gemeinde Schonach und die FIS grünes Licht für die 59. Auflage des Schwarzwaldpokals.

Schneekanonen für den Weltcup im Dauereinsatz

Von Freitag bis Dienstag waren die Schneekanonen im Dauereinsatz, um die rund zwei Kilometer lange Loipe zu beschneien. Sehr zur Freude von Bürgermeister Frey, der den Weltcup als "ganz wichtige Veranstaltung für uns" bezeichnet. Das Event bedeute der Gemeinde viel. Umso dankbarer sei er, dass die Absage abgewendet werden konnte.

Auch Christian Herr ist die Erleichterung anzumerken. Der Vorsitzende des Skiclubs Schonach ist gemeinsam mit Bürgermeister Frey Cheforganisator des Weltcups in der 4.000-Seelen-Gemeinde. Mit zufriedenem Blick registriert er, wie die Pistenraupen zuverlässig ihre Arbeit verrichten. Über 5.000 Kubikmeter Schnee werden auf der zwei Kilometer langen Loipe verteilt, die Hälfte davon ist Kunstschnee.

Christian Herr (links im Bild) ist gemeinsam mit Bürgermeister Jörg Frey der Cheforganisator des Weltcups in Schonach. Hier schaut er dabei zu, wie einige Helfer einen Kabel-Kanal für die Fernsehübertragung der Wettkämpfe vorbereiten.

Hunderte ehrenamtliche Helfer in Schonach im Einsatz

Als hätten sie es geahnt, haben Herr und Co. die Schneefälle über die Weihnachtstage genutzt, um die Langlaufstrecke schon einmal grob zu präparieren. "Das hat uns geholfen, die künstliche Beschneiung effizienter zu machen und Energie zu sparen", sagt Herr. Für ihn sind erschwerte Bedingungen bei den Vorbereitungen auf den Weltcup nichts Neues: Im vergangenen Jahr hatte es kurz vor den Wettkämpfen in Schonach getaut, sodass das offizielle Training der Wintersportler abgesagt werden musste.

Um das Großevent zu stemmen, sind in diesem Jahr mehr als 450 ehrenamtliche Helfer im Einsatz. Einer von ihnen ist Josef Weber. Der 75-Jährige kommt eigentlich aus dem Ahrtal, aber seine zweite Heimat ist Schonach. Seit Mitte der 1980er Jahre kommt Weber in den Schwarzwald, um Urlaub zu machen. Seit inzwischen fast 20 Jahren packt er bei den Vorbereitungen für den Weltcup mit an, schraubt Werbebanden zusammen, baut Tribünen auf.

Wetter scheint zum Weltcup im Schwarzwald mitzuspielen

Ein paar Hundert Meter Luftlinie von der Loipe entfernt sind die Vorbereitungen ebenfalls weit fortgeschritten: An der Langenwaldschanze stehen noch die letzten Checks aus. Am Samstag und Sonntag werden sich gut 100 Athletinnen und Athleten aus 15 Nationen von der Schanze in die Tiefe stürzen.

Das Wetter jedenfalls scheint einem erfolgreichen Weltcup in Schonach nicht im Weg zu stehen: Für das Wochenende hat sich die Sonne angekündigt, die Veranstalter hoffen auf bis zu Zehntausend Zuschauer. Jörg Frey zumindest kann es kaum erwarten, dass es bald losgeht. "Die Vorfreude ist immer groß", sagt der Schonacher Bürgermeister. "Der Weltcup ist für unsere Gemeinde eine ganz besondere Zeit."

Sendung am Mi., 15.1.2025 14:00 Uhr, SWR4 am Nachmittag, SWR4

Weitere Artikel zum Thema Wintersport