Turnen | WM 2023 Knieverletzung: Andreas Toba fällt für die Turn-WM 2023 aus

WM 2023 Knieverletzung: Andreas Toba fällt für die Turn-WM 2023 aus Stand: 28.09.2023

Schock für das deutschen Turnlager kurz vor dem Auftakt der Weltmeisterschaft 2023 in Antwerpen (30.09. bis zum 08.10.): Routinier Andreas Toba hat sich am beim Training das Knie verletzt und fällt für die Titelkämpfe aus.

Der 32-jährige, der für Schwäbisch Gmünd turnt, zog sich am Mittwoch (27.09.) die noch nicht näher diagnostizierte Verletzung bei einer Akrobatikbahn am Boden zu. Nach einem Belastungstestam nächsten Tag entschloss sich Männer-Chefcoach Valeri Belenki in Abstimmung mit Teamarzt Dr. Hans-Peter Borschert dazu, Toba aus der Startformation zu nehmen. Für ihn tritt nun Nick Klessing an, der als Reserveturner vorgesehen war. "Ich bleibe auf jeden Fall hier und unterstütze die Mannschaft, so gut ich kann. Wir haben ein gemeinsames Ziel: Wir wollen alle zu den Spielen. Wir wollen uns den Teamplatz holen", sagte Toba in einer ersten Reaktion.

Männer-Chefcoach Valeri Belenki: "Keine leichte Situation"



Für die deutschen Männer und Frauen geht es bei der WM auch um die Tickets für den olympischen Mannschafts-Wettbewerb. "Das ist natürlich keine leichte Situation kurz vor dem WM-Start, aber wir werden das Beste draus machen. Nick ist ein erfahrener Turner, ich bin mir sicher, dass er dem Team helfen wird", erklärte Belenki.

Dafür müssen die beiden deutschen Teams in der Qualifikation jeweils mindestens Platz zwölf erreichen. Neben den Männern haben jedoch auch die DTB-Frauen mit Verletzungssorgen zu kämpfen. Kurz vor der WM-Abreise zog sich Emma Malewski eine Fußverletzung zu, wenige Wochen zuvor erlitt Elisabeth Seitz einen Achillessehnenriss.