Fußball | Bundesliga Kampf ist Trumpf: Mainz 05 ringt den VfB Stuttgart nieder Stand: 25.01.2025 17:26 Uhr

In einer kampfbetonten und emotionalen Partie schlägt Mainz 05 den VfB Stuttgart verdient und schließt in der Tabelle auf.

Der 1. FSV Mainz 05 hat am 19. Spieltag der Bundesliga mit 2:0 (1:0) gegen den VfB Stuttgart gewonnen. In der Tabelle springen die 05er mit 31 Punkten auf Rang fünf und liegen nur noch einen Punkt hinter dem VfB.

Nelson Weiper brachte die Mainzer nach einer knappen halben Stunde in Führung (29. Minute), Anthony Caci legte kurz vor dem Abpfiff nach (86.).

Die Mainzer mussten weiterhin auf den verletzten Kapitän Jonathan Burkardt verzichten. Dennoch starteten die 05er mit Offensivdrang. Bereits in der 3. Minute hatte Weiper nach Steckpass von Nadiem Amiri die große Möglichkeit zur Führung, doch VfB-Keeper Alexander Nübel rettete gegen den Angreifer.

Die Stuttgarter zeigten sich erstmals in der 8. Minute in der Offensive, Josha Vagnomans Hereingabe war für Chris Führich aber nicht zu erreichen. Der VfB setzte sich nun erstmals in der Mainzer Hälfte fest. Deniz Undav kam nach Vorarbeit von Nick Woltemade frei vor Keeper Robin Zentner zum Abschluss, setzte den Ball aus zehn Metern aber knapp am linken Pfosten vorbei (14.).

Weißer bringt die 05er in Führung

Im Anschluss konnten sich die Mainzer etwas vom Stuttgarter Druck befreien und zeigten sich selbst wieder in der Offensive. Eine Hereingabe des aufgerückten Innenverteidigers Stefan Bell war jedoch zu scharf für den mitgelaufenen Jae-sung Lee (19.).

Das Spiel war nun ausgeglichen, beide Teams suchten den Weg nach vorne. Mit einem sehenswerten Angriff kamen die Rheinhessen zur Führung. Amiri spielte einen klugen Ball auf Paul Nebel, der geschickt verzögerte und den freistehenden Weiper bediente. Dieses Mal gewann der 19-Jährige das Duell mit Nübel und traf aus zehn Metern ins kurze Eck (29.).

In der ohnehin schon intensiv geführten Partie wurde es jetzt hitzig. Der VfB wollte einen Freistoß schnell ausführen, was Philipp Mwene verhinderte und anschließend mit Undav aneinander geriet. Tobias Stieler klärte die Szene, ohne eine Gelbe Karte zu zeigen (37.).

Fünf Minuten vor der Pause musste Zentner weit aus seinem Kasten, um zu klären. Dennoch kam der VfB über Führich nochmal zur Chance, Woltemade konnte seine Hereingabe aber nicht erreichen. Kurz vor dem Halbzeitpfiff hatte Zentner Glück, als er eine Stuttgarter Flanke senkrecht in die Höhe boxte und dann erst zu fassen bekam. Damit blieb es zur Pause bei der Führung für die 05er.

Mainz kommt stärker aus der Kabine

Ohne personelle Änderungen kamen beide Mannschaften aus der Kabine. Die erste Aktion gehörte den Mainzern, Nübel konnte Nebels scharfe Hereingabe klären (48.). Der VfB bemühte sich nun, Druck aufzubauen, doch die Mainzer hielten giftig dagegen. VfB-Trainer Sebastian Hoeneß reagierte und brachte Ramon Hendriks und Jamie Leweling für Führich und Maximilian Mittelstädt.

Die gefährlicheren Aktionen hatten vorerst weiter die Mainzer. Es dauerte bis zur 69. Minute, bis Undav mal wieder zu einem Abschluss kam. Doch sein strammer Schuss nach Vorarbeit von Leweling geriet zu zentral, um Zentner zu überwinden (69.). Das Spiel war nun ein wilder Schlagabtausch. Der VfB rannte an, Mainz ließ nicht locker.

Für die Schlussviertelstunde brachten beide Mannschaften frische Kräfte. Es ging weiter hin und her, Nübel verhinderte gegen Amiri reaktionsschnell das zweite Gegentor (79.). Kurze Zeit später strich der Abschluss des eingewechselten Fabian Rieder nach Ablage von Undav hauchzart am Mainzer Tor vorbei (86.).

Kurz darauf fiel auf der Gegenseite die Entscheidung. Armindo Sieb tankte sich über die linke Seite durch, blieb bei seinem Abschluss noch hängen. Anthony Caci reagierte gedankenschnell und drosch den Ball ins Netz. Trotz wilder VfB-Angriffe mit Chancen für Ermedin Demirovic und Leweling blieb es bis zum Schlusspfiff dabei.

Mainz reist nach Bremen - VfB vor Kracher in der Champions League

Für die Mainzer geht es am kommenden Freitag (31.01.2025) mit dem Spiel bei Werder Bremen weiter. Bereits zwei Tage vorher empfängt der VfB in der Champions League Paris St. Germain zum Showdown im Kampf um den Einzug in die Playoffs. Am nächsten Samstag (01.02.2025) haben die Schwaben Borussia Mönchengladbach zu Gast.

