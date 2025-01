Ausgleich in der Nachspielzeit Hoffenheim punktet im "Duell des Willens" Stand: 26.01.2025 17:42 Uhr

Beide waren sichtbar erschöpft, beide gaben am Sonntagnachmittag nochmal alles: Die TSG Hoffenheim verhinderte beim 2:2 (0:1) gegen Eintracht Frankfurt ganz spät die Niederlage. Hugo Ekitiké traf zweimal für die Eintracht, Gift Orban und Adam Hlozek in der Nachspielzeit waren für die TSG erfolgreich. Während Frankfurt Platz drei in der Tabelle untermauerte, kletterte Hoffenheim auf Platz 14.

Beide Teams gingen mit ihren Europa-League-Spielen in den Knochen in die Partie, allerdings mit unterschiedlichen Vorzeichen. Während die Eintracht mit dem 2:0-Sieg gegen Budapest so gut wie sicher im Achtelfinale des Wettbewerbs steht, hat Hoffenheim nach dem 2:3 gegen Tottenham kaum noch Chancen auf's Weiterkommen. Zudem verloren die TSGler mit ihrem nun verletzten Keeper Oliver Baumann einen wichtigen Team-Strategen.

Für Baumann hütete der junge Luca Philipp das Tor - sicher eine Schlüsselposition im Hoffenheimer Spiel. Philipp musste zunächst aber kaum eingreifen, die beste Offensivszene der Anfangsphase gehörte den Gastgebern: Nach einem Getümmel im Strafraum der Eintracht donnerte Adam Hložek die Kugel aus acht Metern ans linke Lattenkreuz. Glück für die Eintracht.

Eintracht tut sich schwer, Strafstoß hilft

Frankfurt kam nur schleppend ins Spiel. Das Team von Dino Toppmöller hatte in der Offensive Mühe, sich gegen die hart verteidigenden TSGler mal durchzusetzen. Der junge Can Uzun, Sommer-Neuzugang aus Nürnberg, hatte es als Ersatz für den abgewanderten Omar Marmoush naturgemäß schwer, reichte vor allem tempomäßig nicht annähernd an den Ägypter heran. Die erste Bewährunsprobe für den neuen Hoffenheimer Keeper gab's so erst nach 20 Spielminuten - Hugo Ekitikés Drehschuss landete aber mittig in den Armen Philipps.

Drei Minuten später stieg Kevin Akpoguma dem Eintracht-Mittelstürmer im 16er auf die Achillessehne. Schiri Sascha Stegemann wurde zum Videoschirm geschickt und entschied folgerichtig auf Strafstoß für Frankfurt. Ekitiké blieb cool und verwandelte locker rechts unten zum 0:1 (26.). Rund 15.000 mitgereiste Frankfurter Fans hatten Grund zum Jubel.

Eintracht passiv, TSG mutiger

Die Hessen kontrollierten nun das Spiel, spielten aber kaum noch wirklich nach vorn. Sie bewegten sich am Rande zur Passivität, was die angeschlagenen Hoffenheimer irgendwie zurück ins Spiel brachte. Nach 38 Minuten hatte Max Moerstedt eine Schusschance aus vier Metern, wurde aber noch abgeblockt. Gleiches passierte Tom Bischof, dessen abgefälschter 16-Meter-Versuch um ein Haar eingeschlagen hätte.

Zwei Minuten vor dem Pausenpfiff landete Anton Stachs Schuss aus elf Metern nicht im, sondern neben dem Frankfurter Kasten. Frankfurts Pausenführung war schmeichelhaft.

Hoffenheim engagiert, Marmoush fehlt der Eintracht

Wesentliche Veränderungen waren auch im zweiten Abschnitt kaum festzustellen. Hoffenheim agiler, engagierter, Frankfurt verhalten. In der 53. Minute brauchte es einen Klasse-Reflex von Keeper Kevin Trapp, um den Ausgleich zu verhindern. Stach hatte aus elf Metern knallhart aufs kurze Eck abgezogen - Trapp war da.

Das Toppmöller-Team hätte in dieser Phase mal echte Kontergefahr gebraucht - die das Team aber nicht auf den Rasen brachte. Es fehlten Schnelligkeit und Ballsicherheit. So allmählich scheint doch klar zu werden, wie sehr der Marmoush-Abgang diese Mannschaft geschwächt hat.

Hlozek bereitet vor - Orban trifft

Der verdiente Ausgleich schien in der 60. Minute gefallen zu sein: Hlozek war im Konter Hugo Larsson enteilt und hatte an Trapp vorbei aus 14 Metern eingenetzt. Der Treffer hielt aber nicht der Video-Überprüfung stand. Der Hoffenheimer war hauchdünn aus dem Abseits gestartet. Fünf Minuten später war es aber soweit: Erneut Hlozek bereitete glänzend vor, legte quer auf den gerade eingewechselten Gift Orban, der zum 1:1 verwandelte (65.).

Für die Eintracht drohte es nun dahin zu gehen. In der 70. Minute traf Andre Kramaric nach erneuter Top-Vorarbeit von Hlozek das verwaiste Frankfurter Tor nicht. Im Gegenzug der K.o.-Schlag für Hoffenheim: Rasmus Kristensen entwischte auf der rechten Seite Tom Bischof, legte quer zu Ekitiké, der aus fünf Metern zum 1:2 einschob (72.). Das war aber nicht der Sieg für die Eintracht, denn Hoffenheim hatte noch nicht aufgegeben. In der vierten Minute der Nachspielzeit gelang Hlozek nach Klasse-Vorarbeit von Kramaric noch der verdiente und umjubelte 2:2-Ausgleichstreffer.

Beide wieder in der Europa League beschäftigt

Beide Teams sind am kommenden Donnerstag wieder in der Europa League beschäftigt. Entsprechend steht für beide dann auch wieder ein Sonntagsspiel in der Bundesliga an. Hoffenheim muss dann nach Leverkusen (17.30 Uhr). Zwei Stunden zuvor ist für Frankfurt Anpfiff gegen den VfL Wolfsburg.