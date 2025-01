Sieg gegen "Lieblingsgegner" Bochum Gladbach im Jahr 2025 angekommen Stand: 25.01.2025 20:24 Uhr

Borussia Mönchengladbach hat nach zuvor drei Niederlagen in der Fußball-Bundesliga den ersten Sieg des Jahres eingefahren und zugleich den Aufschwung beim VfL Bochum beendet. Die Gladbacher gewannen das Topspiel am Samstagabend mit 3:0 gegen den Tabellenletzten.

Rocco Reitz beruhigte die Gladbacher Nerven vor 54.000 Zuschauern im Borussia-Park mit seinem Führungstreffer in der 34. Minute. Nach dem Seitenwechsel erhöhte Robin Hack (55.) nach einem schönen Sololauf, Tim Kleindienst (86.) machte mit dem 3:0-Endstand alles klar, der Nationalspieler verwandelte im Nachsetzen einen Elfmeter.

Gladbachs "Lieblingsgegner" - fünfter Sieg in Folge gegen den VfL

Die Borussia hatte die zuvor alle drei Bundesliga-Partien des neuen Jahres verloren, erstmals seit 2014. Der "Lieblingsgegner" aus Bochum kam dabei offenbar genau zum richtigen Zeitpunkt, Gladbach hat nun fünf Partien in Folge gegen den VfL gewonnen. Gegen keinen anderen Bundesliga-Verein hat die Elf vom Niederrhein aktuell eine solche Erfolgsserie vorzuweisen.

In der Tabelle klettert die Borussia mit 27 Punkten auf den achten Platz und darf sich wieder in Richtung internationale Plätze orientieren.

Der Tabellenletzte aus Bochum, der zuletzt mit dem 1:0-Sieg gegen St. Pauli und dem 3:3 nach 0:3-Rückstand gegen den RB Leipzig zwei Erfolgserlebnisse feiern konnte, musste dagegen wieder einen Rückschlag hinnehmen. Die Bochumer bleiben mit 10 Punkten am Tabellenende, das nachträglich am grünen Tisch als Sieg für Bochum gewertete Spiel bei Union Berlin ist allerdings noch nicht in der Tabelle berücksichtigt, nachdem die Berliner Einspruch gegen das Urteil eingelegt hatten.

Heckings Rückkehr mit Bochum in den Borussia-Park

Bochums Coach Dieter Hecking, der Mönchengladbach von Dezember 2016 bis Juni 2019 als Trainer betreut hatte, veränderte seine Mannschaft im Vergleich zum spektakulären 3:3 gegen Leipzig seine Mannschaft auf drei Positionen. Die Bochumer starteten selbstbewusst - und hätten mit etwas Glück früh in Führung gehen können. Nach einer Ecke der Gäste lenkte der Gladbacher Tomas Cvancara den Ball aber nur auf und nicht in das eigene Tor (3.).

In der Folge übernahm die Borussia dann die Spielkontrolle, in der Offensive fehlte aber das nötige Tempo. Und so sorgte auch hier eine Standardsituation für erste echte Torgefahr, doch Lukas Ullrich köpfte aus guter Position drüber (14.). Im Anschluss blieben die Probleme im Angriffsspiel der Gladbacher weiter bestehen. Aussichtsreiche Situationen wurde nur schlampig ausgespielt, auch Nationalspieler Kleindienst hatte seine Mühe gegen die Bochumer Abwehrreihe. Erst eine gelungene Standardsituation brachte Gladbach die Führung: Nach einem Eckball landete der Ball über mehrere Stationen bei Reitz, dessen gefühlvoller Schlenzer VfL-Keeper Patrick Drewes keine Chance ließ.

Gladbach nach dem Seitenwechsel entschlossen, Bochum ungefährlich

Zu Beginn des zweiten Durchgangs lag früh der nächste Treffer für das Heimteam in der Luft, doch Kleindiensts Versuch ging am linken Pfosten vorbei (47.). Kurz darauf schickte der Stürmer dann aber Hack mit einem schnell ausgeführten Einwurf auf die Reise. Der Flügelspieler tanzte im Strafraum zunächst mehrere Bochumer aus, bevor er den Ball platziert zum 2:0 ins Tor schoss.

Hecking reagierte mit einem Dreifachwechsel, so musste auch Myron Boadu, der gegen Leipzig noch mit einem Dreierpack geglänzt hatte, nach einem schwachen Auftritt runter (61.). Für ihn stürmte nun Moritz Broschinski - doch wirkliche Gefahr entwickelten die Gäste weiterhin nicht.

Stattdessen drückten die Gladbacher auf das 3:0, Hack verpasste nur knapp seinen zweiten Treffer (72.). Dann holte Drewes den durchgelaufenen Nathan Ngoumou von den Beinen, nach Ansicht der VAR-Bilder gab es Elfmeter. Kleindienst scheiterte zunächst mit einem zu lässig getretenen Ball an Bochums Keeper, versenkte aber den Nachschuss endgültigen Entscheidung.

Gladbach in Stuttgart, Bochum gegen Freiburg

Gladbach muss nächste Woche auswärts beim VfB Stuttgart ran (01.02.2025, 15.30 Uhr). Der VfL Bochum empfängt zeitgleich den SC Freiburg.