Zweiter Erfolg in Folge St. Pauli feiert gegen Union wichtigen Sieg im Abstiegskampf Stand: 26.01.2025 19:35 Uhr

Der FC St. Pauli hat mit seinem Heimsieg gegen den FC Union Berlin den zweiten Erfolg in Serie gefeiert und ist im Abstiegskampf der Bundesliga an den Köpenickern vorbeigezogen. Die Kiezkicker besiegten "die Eisernen" mit 3:0 (1:0) und bauten den Abstand auf den Relegationsplatz auf sechs Zähler aus.

Morgan Guilavogui feierte zwei Treffer (31., 51.), den Schlusspunkt setzte in der Nachspielzeit der kurz zuvor eingewechselte Danel Sinani (90. +3). Die Hamburger sind jetzt vor den Berlinern 13., zogen dank des besseren Torverhältnisses (-4 gegenüber -11) an Union vorbei.

Irvine lenkt seine St. Paulianer

Jackson Irvine war der entscheidende Spieler auf Seiten St. Paulis. Er vergab die erste Torchance der Partie in der 29. Minute, als er freistehend an Union-Keeper Alexander Schwolow scheiterte. Seine Aktion allerdings rüttelte die Hamburger wach. Denn wenig später dürften die Anhänger des FC St. Pauli jubeln.

Nach einer Balleroberung im Mittelfeld ließen die braungekleideten Spieler den Ball laufen: Johannes Eggestein ließ den Ball prallen, Irvine schickte den Ball schön auf den startenden Guilavogui, der den Ball aus halbrechter Position im Strafraum unter die Latte hämmerte.

Union fand gegen die drückenden St. Paulianer keine Antwort und hatte Glück, als Eggestein kurz vor dem Pausenpfiff zwei gute Chancen liegen ließ. Der einzige Torschuss, den die Gäste im ersten Spielabschnitt verbuchen konnten, missriet dem Siegtorschützen aus dem Hinspiel, Benedikt Hollerbach, komplett.

Union nach der Pause mit mehr Engagement

Die Gäste aus Köpenick kamen mit viel Engagement aus der Kabine. Bei dem hohen Pressing der Berliner unterlief Ivine eine dicker Fehler im Aufbau, der Sibatcheu in eine gute Abschlussposition brachte. Doch dessen Abschluss war viel zu schwach, Hauke Wahl konnte den Schussversuch blocken (48.).

Dafür machten die Hausherren fast im Gegenzug wieder viel besser. Diesmal bediente Eggestein den zentral einlaufenden Guilavogui, Schwolow war bei dem präzisen und harten Flachschuss zum zweiten Mal überwunden.

Berlin und das Glück

Erneut blieb Hollerbach in der Folge der Torjubel bei einem Schuss von links aus spitzem Winkel knapp übers Tor der Hausherren schoss (59.). Union-Trainer Steffen Baumgart wechselte nun so gut wie alles an Offensivpower ein, was er noch auf der Bank sitzen hatte: Yorbe Vertessen und Kevin Volland kamen ins Spiel der Berliner.

Doch wieder war es St. Pauli, das Zählbares zustande brachte. Noah Weißhaupt luchste Janik Haberer den Ball ab und zog von links in den Strafraum. Seinen Schuss fälschte Juranovic mit der Wade ab, so dass der Ball zur gefährlichen Bogenlampe wurde. Der Ball flug über Schwolow hinweg und traf dann den rechten Pfosten.

In der Schlussphase war vom Offensivgeist der Berliner so gut wie nichts mehr zu sehen. Symptomatisch: Ein Schussversuch von Hollerbach bog Richtung rechter Eckfahne ab. Alexander In der Nachspielzeit feierte Danel Sinani seinen ersten Bundesligatreffer.

St. Pauli gegen Augsburg, Union gegen Leipzig

St. Pauli hat auch nächste Woche wieder ein Heimspiel. Am Samstag (01.02.2025) geht's gegen den FC Augsburg (15.30 Uhr). Am gleichen Tag ab 18.30 Uhr empfängt Union Berlin seine Gäste von RB Leipzig.