Zwei-Tore-Führung gegen Werder verspielt BVB-Frust auch unter neuem Coach Stand: 25.01.2025 17:31 Uhr

Werder Bremen spielt eine Stunde lang den Aufbaugegner für Borussia Dortmund, kommt dann aber stark zurück und verpasst dem BVB auch unter dem neuen Coach Mike Tullberg das nächste Frusterlebnis.

Der BVB erreichte am 19. Spieltag trotz einer 2:0-Führung gegen den SV Werder nur ein 2:2-Unentschieden und wartet weiter auf den ersten Pflichtspielsieg im neuen Jahr.

Das Spiel begann denkbar schlecht für den BVB, Nico Schlotterbeck musste in der 21. Minute nach einer Notbremse vom Platz. Doch Serhou Guirassy traf in der 28. Minute per Kopf zur Dortmunder Führung.

Ein Eigentor von Marco Friedl (51.) nach dem Seitenwechsel ließ den kriselnden BVB auf das erste Erfolgserlebnis unter Interimscoach Tullberg hoffen. Doch Leonardo Bittencourt (65.) und Marvin Ducksch (72.) machten den Rückstand wett und retteten den Bremern einen am Ende verdienten Punkt.

Interimscoach Tullberg hatte die Startelf gegenüber der Niederlage in Bologna, dem letzten Spiel unter Trainer Nuri Sahin, gleich auf vier Positionen verändert: Emre Can, Ramy Bensebaini, Julian Brandt kehrten in die Startelf zurück - ebenso wie etwas überraschend auch Karim Adeyemi, der angeblich vor einem Wechsel zum SSC Neapel stand. BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl nannte entsprechende Meldungen der üblichen Transfermarktexperten "absolut falsch".

Der BVB begann, wie vom bisherigen U19-Coach Tullberg auch gefordert, leidenschaftlich. Aber auch gelegentlich übermotiviert, wie Julian Ryerson und Bensebaini mit ihren robusten Fouls in der Anfangsphase im Mittelfeld nachwiesen. Felix Nmecha musste zudem nach zwölf Minuten mit Bandage am rechten Knie raus, Marcel Sabitzer kam ins Spiel.

Schlotterbeck mit Rot vom Platz - aber Guirassy mit der Führung

Werder konzentrierte sich auf Verteidigung und lange Bälle. Das reichte auch schon: Nach einer Ablage von Ducksch schickte Romano Schmid Stürmer Marco Grüll steil. Verfolger Schlotterbeck schob Grüll vor dem Strafraum am Oberkörper, flog dafür wie im Hinspiel (0:0) vom Platz und verstand die Welt nicht mehr. BVB-Chefkritiker Matthias Sammer zog auf der Tribüne ratlos die Schultern hoch.



Die Mannschaft allerdings reagierte mit ihrer ersten Torchance - und der zu diesem Zeitpunkt überraschenden Führung. Nach Ryersons Flanke legte Brandt nach innen, Guirassy köpfte aus drei Metern ein. Der Einsatz stimmte, die Dortmunder spielten aber keinesfalls die Sterne vom Himmel.

Werder erst nach Dreifachwechsel gefährlich

Werder spielte mehr als eine Stunde lang den Aufbaugegner und legte auch mit einem Mann mehr nicht die Zurückhaltung ab. Dabei stand inzwischen Linksverteidiger Bensebaini in der Dortmunder Innenverteidigung. Erst nach dem Eigentor durch Friedl, der eine schrafe Hereingabe von Guirassy unhaltbar ins eigene Tor verlängerte, reagierte Trainer Ole Werner mit einem Dreifachwechsel. Unter anderem kam Bittencourt, der Werder mit einem satten Schuss von der Strafraumgrenze wieder zurück ins Spiel brachte. Im Anschluss geriet Dortmunds Abwehr wie zuletzt schwer ins Wackeln - Ducksch besorgte völlig freistehend den Ausgleich.

Der BVB wirkte angeschlagen, kam nach einem Freistoß von Pascal Groß nur noch einmal gefährlich vor Werders Kasten, Keeper Michael Zetterer wehrte den Schuss von Maximilian Beier ab (90.). Werder hatte in der Nachspielzeit noch eine Riesenchance zum Sieg, Gregor Kobel parierte den Schuss von Bittencourt.

Werder gegen Mainz, Dortmund in Heidenheim

Der BVB tritt am 20. Spieltag am kommenden Samstag (15.30 Uhr) beim 1. FC Heidenheim an. Zuvor steht aber am Mittwoch (21 Uhr) noch das abschließende Vorrundenspiel in der Champions League gegen Schachtar Donezk auf dem Programm. Werder Bremen eröffnet den Spieltag am Freitagabend (20.30 Uhr) gegen den 1. FSV Mainz 05.