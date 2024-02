3. Liga Irre Anfangsphase: SV Sandhausen siegt gegen Jahn Regensburg Stand: 17.02.2024 15:58 Uhr

In der ersten Viertelstunde fielen in Sandhausen schon fünf Tore. Der SVS drehte die Partie gegen Jahn Regensburg und gewann 6:3.

Der SV Sandhausen drehte einen 0:3-Rückstand durch Patrick Greil (13.), Yassin Ben Balla (15.) und Livan Burcu (38.) in der ersten Halbzeit und Tore von Livan Burcu (38.), Patrick Greil (60.) und David Otto (82., Foulelfmeter) in der zweiten Hälfte. Zuvor brachten Noah Ganaus (3.), Christian Viet (8.) und Dominik Kother (11.) den Tabellenführer aus Regensburg früh und deutlich in Führung.

Erste Viertelstunde: Jeder Schuss ein Tor

Die Anfangsphase dieser Drittligapartie hatte es in sich. Der SSV ging nach einem Freistoß aus dem rechten Halbfeld bereits in der dritten Minute in Führung. SSV-Stürmer Noah Ganaus drückte den Ball aus kurzer Distanz ins Sandhäuser Tor. Nur fünf Minuten später erhöhten die Gäste auf 2:0. Christian Viet köpfte in einer unsortierten SVS-Abwehr den Ball ins Tor. Damit nicht genug: Nur weitere drei Minuten später stand es schon 3:0 für Regensburg, weil Dominik Kother völlig ungestört nach einem Freistoß zum Kopfball kommen konnte.

SV Sandhausen kommt zurück

Trotz 0:3 steckten die Sandhäuser nicht auf, ganz im Gegenteil. Nach einer Flanke von Luca Zander köpfte Patrick Greil den Ball mit einer hohen Flugkurve in Richtung Regensburger Tor - unhaltbar für Jahns Keeper Alexander Weidinger (13. Minute). Ebenfalls per Kopfball gelang zwei Minuten später der Anschlusstreffer durch Yassin Ben Balla.

Nach der fulminanten Anfangsphase wirkten die Abwehrreihen in der Folge sortierter. Den Gastgebern war anzumerken, dass sie die verschlafenen ersten Minuten wettmachen wollten und drängten auf den Ausgleich. Dieser gelang in der 38. Minute. Livan Burcu nahm den Ball im Regensburger Strafraum an und schoss aus der Drehung sehenswert ins linke untere Eck. Es war der verdiente Ausgleich zum 3:3-Halbzeitstand.

Zweite Halbzeit: Sandhausen macht alles klar

Nach einer Stunde passierte Regensburgs Weidinger ein folgenschwerer Fehler: Im Aufbau spielte der Torhüter den Ball in die Füße des Sandhäusers Patrick Greil. Der schoss direkt aufs Tor und sorgte mit seinem zweiten Treffer für die Führung der Hausherren.

In der 68. Minute machte dann auch Livan Burcu seinen zweiten Treffer. Er bekam den Ball von Christoph Ehlich und schob zum 5:3 ein. Den Schlusspunkt in diesem torreichen Drittliga-Spiel setzte David Otto (82. Minute). Er war von Louis Breunig im Strafraum gefoult worden und verwandelte den Elfmeter sicher zum 6:3-Endstand.

SVS gegen Köln, Regensburg gegen Aue

Trotz Niederlage steht der SSV Jahn Regensburg zunächst weiterhin an der Tabellenspitze, Sandhausen liegt mit 42 Punkten auf dem fünften Tabellenplatz. Der SV Sandhausen spielt in der kommenden Woche bei Viktoria Köln, Jahn Regensburg empfängt Erzgebirge Aue.

SV Sandhausen - SSV Jahn Regensburg 6:3 (3:3) SV Sandhausen: 1 Rehnen - 19 Zander, 16 Fuchs, 14 Geschwill, 3 Ehlich - 15 Mühling, 26 Ben Balla - 11 Burcu, 24 Greil, 31 Weik - 23 Pink. - Trainer: Keller SSV Jahn Regensburg: 32 Weidinger - 11 Faber, 4 Ballas, 16 Breunig, 6 Saller - 5 Bulic, 8 Geipl - 18 Anspach, 10 Viet, 27 Kother - 20 Ganaus. - Trainer: Enochs Schiedsrichter: Florian Badstübner (Nürnberg) Zuschauer: 4.000 Tore: 0:1 Noah Ganaus (3.), 0:2 Christian Viet (8.), 0:3 Dominik Kother (11.), 1:3 Patrick Greil (13.), 2:3 Yassin Ben Balla (15.), 3:3 Livan Burcu (38.), 4:3 Patrick Greil (60.), 5:3 Livan Burcu (68.), 6:3 David Otto (82., Foulelfmeter).

