Fußball | 3. Liga Hennings und Meier führen Sandhausen zum Sieg in Freiburg Stand: 03.10.2023 21:32 Uhr

Der SV Sandhausen gewinnt beim SC Freiburg II mit 2:0 und klettert ins obere Tabellendrittel der 3. Liga. Freiburg bleibt mit nur fünf Punkten nach neun Spielen Vorletzter.

Beide Mannschaften starteten engagiert in die Partie, ließen aber in aussichtsreichen Situationen die nötige Genauigkeit vermissen. Den ersten Abschluss lieferten die Hausherren aus Südbaden: Der Schuss von Alexander Mühling verfehlte das Tor nur knapp (7.). Anschließend kamen die Gäste aus Sandhausen besser in die Partie. Franck Evina bedient David Otto, der den Ball im Eins-gegen-Eins aber nicht an Freiburgs Keeper Niklas Sauter vorbeibrachte (9.). Die Freiburger versuchten sich im Ballbesitzfußball, wurden aber in der 21. Minute kalt erwischt. Rouven Hennigs bekam den Ball am Strafraum aufgelegt und schloss mit einem kräftigen Schuss ins linke Eck zum 1:0 für die Gäste ab.



Die Hausherren zeigten im weiteren Verlauf immer wieder gute Ansätze, konnten aber nicht präzise genug abschließen. Ein direkter Freistoß von Fabian Rüdlin war die aussichtsreichste Chance zum Ausgleich (34.). SVS-Torhüter Rehnen parierte den Ball allerdings. Dessen Teamkollege Luca-Milan Zander musste noch vor dem Halbzeitpfiff verletzt ausgewechselt werden. Für den Außenverteidiger kam Sebastian Stolze (41.).

Für Freiburg kommt es Dicke: Gelb-Rote Karte und Gegentor in der zweiten Hälfte

Auch die zweite Hälfte begann stockend. Beide Mannschaften versuchten zwar vor das gegnerische Tor zu kommen, waren jedoch nach wie vor zu unsauber im Abschluss. Von den zahlreichen Wechseln auf beiden Seiten konnten nur die Gäste profitieren. Der kurz zuvor eingewechselte Richard Meier setzte sich nach einem Schuss von Otto und dem anschließenden Durcheinander in der Freiburger Hintermannschaft durch und erhöhte auf 2:0 (71.). Dieses Tor wirkte wie ein kleiner Weckruf für die Freiburger. Hamadi Al Ghaddioudis Schuss (73.) wurde noch von Tim Knipping geblockt. Der Schuss von Ryan Johansson, zwei Minuten später, ging an den linken Pfosten. Als liefe das Spiel nicht schon schlecht genug für die Freiburger, bekam der bereits ausgewechselte Mika Baur in der 90. Minute die Gelb-Rote Karte, nachdem er aus Frust gegen eine Werbebande neben der Auswechselbank kickte.

Freiburg bliebt nach dieser Partie weiterhin auf dem 19. Platz, der SV Sandhausen belegt dagegen den siebten Platz in der Tabelle. Der SV Sandhausen bekommt es am Freitagabend (6.10.) mit dem SSV Ulm 1846 Fußball zu tun, der am Dienstagabend 1860 München mit 1:0 besiegte. Freiburg II muss am Sonntag (8.10.) beim VfB Lübeck antreten.