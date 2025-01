Fußball | Bundesliga Heidenheim-Boss Sanwald über Zivzivadze: "Von so einem Stürmer geträumt" Stand: 06.01.2025 13:22 Uhr

Der 1.FC Heidenheim hat einen neuen Torjäger. Budu Zivzivadze kam vom Karlsruher SC und trainiert bereits im Trainingslager in Spanien. Außerdem wurde mit Frans Krätzig ein Talent vom FC Bayern ausgeliehen.

Holger Sanwald ist zur Zeit überglücklich. Und das liegt nicht nur am frühlingshaft-milden Wetter an der spanischen Mittelmeerküste. Die beiden gelungenen Wintertransfers von Budu Zivzivadze und Frans Krätzig haben dem Vorstandsboss des 1.FC Heidenheim im Trainingslager in Algorfa ein Lächeln ins Gesicht gemalt.

Schließlich kommen mit Krätzig ein hochveranlagtes Talent und mit Zivzivadze den besten Torschützen dieser Zweitliga-Saison ins FCH-Team. Vor allem der Transfer des Stürmers wurde zur echten Management-Aufgabe: "Das war kompliziert. Budu ist in Georgien ein Rockstar und ein Volksheld, seit die Nationalmannschaft letzten Sommer die Teilnahme an der Europameisterschaft geschafft hat", freut sich Sanwald über den gelungenen Coup. "So einen Spieler im Winter hierher zu bekommen, davon habe ich geträumt. Er ist Nationalspieler und heiß begehrt. Wir haben davon profitiert, dass sein Vertrag beim KSC nur noch ein halbes Jahr Restlaufzeit hatte."

Sanwald: "Notwendigkeit im Sturm war riesengroß"

Die gute Stimmung beim Macher des abstiegsgefährdeten FCH kann man nachvollziehen. Budu Zivzivadze kommt mit zwölf Saisontoren in 17 Spielen im Gepäck in die Bundesliga. In 57 Ligaspielen für den KSC traf der 1,89-Meter große Stürmer 25 Mal. Der 30-Jährige passe sportlich und menschlich sehr gut in die Heidenheimer Mannschaft, so Holger Sanwald: "Er ist ein gestandener Top-Stürmer. Und bei uns war die Notwendigkeit, im Sturm was zu machen, riesengroß. Dass wir jetzt so einen wuchtigen Stürmer bekommen, der weiß wie das Spiel geht, der international erfahren ist, das macht mich glücklich".

In den bisherigen 15 Ligaspielen gelangen den Heidenheimern nur 18 Treffer, der Verlust der drei besten Torschützen der Bundesliga-Premierensaison konnte bislang nicht kompensiert werden: Tim Kleindienst, Eren Dinkci und Jan-Niklas Beste schossen zusammen 30 Tore.

Frühe Transfers erleichtern die Integration

Jetzt also soll Budu Zivzivadze als neuer Strafraumstürmer die Abschlussschwäche beheben. Holger Sanwald jedenfalls ist "wahnsinnig froh, dass es so früh geklappt hat" mit den Transfers von Budu Zivzivadze und Frans Krätzig, dass keine langwierigen Hängepartien in den Verhandlungen entstanden sind und beide Jungs bereits letzten Freitagabend im Trainingslager zur Mannschaft dazugestoßen sind und in die Arbeit von Frank Schmidt eingebunden werden konnten.

Das erleichtert die Integration auf und außerhalb des Rasens. "Das Transferfenster geht bis 3. Februar, und im Winter sind Transfers nochmal deutlich schwieriger als im Sommer wenn Verträge auslaufen. Im Winter stehen gute Spieler in der Regel unter Vertrag. Da braucht man für manche Konstellation, in die wir hineinstoßen können, Phantasie", so Sanwald über den vielschichtigen Spielermarkt im Dezember und Januar. Mit den Transfers von Zivzivadze und Krätzig ist das den Machern in Heidenheim jedenfalls gut gelungen.

Zivzivadse und sein Traum von der Bundesliga

Während Frans Krätzig vom FC Bayern ausgeliehen wurde, unterzeichnete Budu Zivzivadse beim FCH einen langfristigen Vertrag bis 2029, die Ablöse an den KSC dürfte rund 1,5 Millionen Euro betragen haben. "Mein großer Traum war immer in einer der Top-Fünf-Ligen in Europa zu spielen", sagt Budu Zivzivadze selbst über den Transfer zum FCH, "jetzt hat sich mit der Bundesliga der Traum erfüllt". Auch wenn es für ihn, wie er betont, nicht einfach war, den KSC zu verlassen, wo er sich sehr wohlgefühlt hatte und er auch "einer der ein Führungsspieler war".

Krätzigs neuer Anlauf: Vom VfB zum FCH

Neben dem erfahrenen Torjäger Zivzivadze konnten die Heidenheimer mit Frans Krätzig auch einen aktuellen U21-Nationalspieler verpflichten. Der Außenbahnspieler stand zuletzt beim VfB Stuttgart unter Vertrag, wo er aber nur zu einem Bundesligaeinsatz kam: "Frans ist ein großes Talent", schwärmt Holger Sanwald von Krätzigs Perspektive. Der 20-Jährige zeige "als junger Bursche bereits enorme Persönlichkeit, er weiß was er will", so der Vorstandsvorsitzende.

"Ich bin sehr vielseitig, spiele schlau und versuche alles zu geben", beschreibt sich Blondschopf Krätzig selbst. Warum der Wechsel für ihn nach Heidenheim? "Die Motivation, die sie mir in den Gesprächen gezeigt haben um mich zu verpflichten und hier Fuß zu fassen", sagt Frans Krätzig, das habe ihm sehr gut gefallen: "Mich in einem etwas ruhigeren Umfeld entwickeln zu können und dabei mitzuhelfen den Bundesliga-Klassenerhalt zu schaffen. Das sind Ziele, die mich ansprechen, darauf freue ich mich".

Am Samstag daheim gegen Union Berlin

Der erste Härtetest für die beiden Neuen steht bereits am Samstag (15.30 Uhr) an, wenn der FCH, aktuell auf dem Relegationsplatz und seit zehn Spielen sieglos, zum Neujahrsstart in der Bundesliga Union Berlin mit dem neuen Coach Steffen Baumgart auf dem Schlossberg empfängt. Bleibt zu hoffen für die Heidenheimer, dass Vorstandsboss Sanwald auch danach weiterhin Grund zur Freude hat.

Sendung am Mo., 6.1.2025 18:40 Uhr, SWR1 Baden-Württemberg