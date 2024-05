Rennrollstuhlfahrerin aus Gottmadingen erfolgreich in Japan Gold und Silber für Merle Menje bei Para-WM in Kobe Stand: 19.05.2024 11:51 Uhr

Merle Menje hat Gold und Silber für die deutschen Para-Leichtathletinnen im japanischen Kobe gewonnen und einen Slot für die Paralympics in Paris gesichert.

Erfolg bei der Para-WM in Japan für Merle Menje aus Gottmadingen (Kreis Konstanz). Die 19-Jährige hat am Sonntag ihr erstes WM-Gold eingefahren. Nach ihrer Silber-Fahrt am Samstag über 5.000 Meter gewann die gebürtige Mainzerin am Sonntag das Rennen über 800 Meter.

Damit gewann Menje die ersten WM-Medaillen für die deutschen Para-Leichtathletinnen im japanischen Kobe und sicherte einen Slot für die Paralympics in Paris.

Ich wusste, dass ich gut drauf bin, aber damit habe ich nicht gerechnet. Merle Menje nach ihrem Sieg über 800 Meter bei der Para-WM in Japan.

Mit Menje und Fischer zwei Hegauer Athleten in Japan am Start

Menje, die im Stadt-Turnverein Singen (Kreis Konstanz) trainiert, hatte 2021 die EM-Titel über 400 und 5000 Meter gewonnen. Bei den Paralympics im selben Jahr in Tokio war ihre beste Platzierung Rang vier über 800 Meter. Sie war damals vom Internationalen Paralympischen Komitee (IPC) als "German Wunderkind" bezeichnet worden. Gold und Silber in Kobe sind ihre ersten WM-Medaillen.

Der Deutsche Behindertensportverband (DBS) ist mit 18 Athletinnen und Athleten in Japan. Mit Kugelstoßer Yannis Fischer aus Mühlhausen-Ehingen (Kreis Konstanz) ist ein zweiter Athlet aus dem Hegau bei der Para-WM in Kobe vertreten. Er kämpft ebenfalls am Sonntag um die Titelverteidigung.

