Fußball | Bundesliga Für 20 Millionen Euro kann Guirassy den VfB Stuttgart verlassen

Das wird den Fans des VfB Stuttgart nicht gefallen: Laut Medienberichten hat sich Torjäger Serhou Guirassy eine Ausstiegsklausel in seinen Vertrag schreiben lassen.

Torjäger Serhou Guirassy kann den Fußball-Bundesligisten VfB Stuttgart Medienberichten zufolge für rund 20 Millionen Euro im Sommer 2024 verlassen. Das berichten die "Bild" und der Fernsehsender "Sky" übereinstimmend. Guirassy führt nach fünf Spieltagen die Torschützenliste mit zehn Treffern an und ist nach eigenen Angaben "in der Form meines Lebens". Erst am vergangenen Freitag erzielte er beim 3:1-Heimerfolg gegen den SV Darmstadt 98 einen Doppelpack und stellte damit die bisher aufgestellte Bestmarke von Stürmer-Star Robert Lewandowski ein.

Die Schwaben verpflichteten Guirassy vor dieser Spielzeit fest, nachdem sie den 27-Jährigen zuvor vom französischen Erstligisten Stade Rennes ausgeliehen hatten. Schon in der abgelaufenen Wechsel-Periode hätte ein Interessent Guirassy für kolportierte 15 Millionen Euro verpflichten können. Mit 14 Treffern in 28 Pflichtspielen war der Nationalspieler Guineas einer der Leistungsträger des VfB in der Vorsaison.